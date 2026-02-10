Santa Cruz ultima una gala de la reina hecha con corazón del Carnaval

Trabajo de campo en el escenario del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife este lunes 9 de febrero. A las doce del mediodía, rueda de prensa de autoridades, dirección artística y maestros de ceremonia de la gala de elección de la reina para adentrarse en los preparativos del espectáculo que se celebrará este miércoles en el recinto ferial de la capital tinerfeña, bajo la dirección artística de Daniel Pages, que se estrena al frente del acto.

Antes, Inés Borges, miembro del equipo de producción del espectáculo, atiende a centenares de alumnos llegados de los centros de formación profesional del César Manrique, en Ofra, y de La Guancha para facilitar, junto a los responsables de sonido e iluminación, una toma de contacto real de cómo es una gala de la envergadura de la elección de la reina del Carnaval. Predica con el ejemplo, pues ella un día fue también alumna de uno de esos centros y se convierte en toda una referencia para evidenciar que es posible llegar a ser pieza del engranaje de esta fiesta de interés turístico de reconocimiento internacional.

Como internacional e inclusiva será la gala. Así lo expresaron tanto el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, como el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, que insistieron en definir la velada de mañana como un espectáculo hecho con el corazón del Carnaval, en referencia a la participación de más de mil personas vinculadas a comparsas, agrupaciones musicales, rondallas y alguna murga.

Una gala con vocación histórica

El objetivo: darlo todo en la gala que acaparará la atención de cientos de miles de espectadores, más allá del público que se reúna en el recinto ferial, el mismo aforo que celebra 30 años de su inauguración con el Carnaval de 1996, siendo director Eduardo Bazo el año de México. Treinta años después, el motivo que presidirá será Ritmos Latinos.

Junto a la declaración de intenciones de los políticos, que como el honor a los militares se le supone, Alexis Hernández, el maestro de ceremonia, desbordó con una intervención, más propia de una poesía que de una retransmisión, lo que supone esta gala, diez años después de la primera vez que el entonces director artístico, Enrique Camacho, le diera la oportunidad de presentar la final de murgas del Carnaval.

«Es la fiesta de la alianza», dijo a los cuatro vientos sobre el escenario Alexis Hernández para dar la bienvenida al nuevo y joven equipo de dirección, en referencia tanto a Daniel Pages como a Paula Álvarez, en las elecciones infantil y de mayores, y a Yeray Piñero, al frente de los concursos. No obvió el maestro de ceremonia la alianza entre la Televisión Canaria, su casa, con Televisión Española para engrandecer la proyección nacional e internacional de la gala, pues ambos medios la retransmitirán en directo.

El valor del equipo y la emoción compartida

El maestro de ceremonia prefirió adoptar el papel de anfitrión para ofrecerle su apoyo y ponerse a disposición de su compañera en las funciones de presentación, Paula Vázquez, a quien invitó a «buscar el Carnaval en la mirada».

De la fiesta de la alianza, a la fiesta de la conversión, donde «las piedras se transforman en fantasías gracias a la pluma, el raso, las costureras y los diseñadores» para mostrar «lo mejor de nuestro Carnaval», dijo Alexis. Y apostilló: «es la fiesta de la transformación, donde Javier se convierte en Laura», para a partir de ahí ahondar en el lado palmero del nuevo director del espectáculo, Daniel Pages, e invitar a sacar su «volcán de color, de letras, de disfraces, de sueño, con una lava que no quema sino que llena de orgullo al pueblo que hace el Carnaval». Finalizó, casi emocionado, admitiendo el maestro de ceremonias que se sentía abrumado, pleno, feliz… de volver a presentar la coronación de elección de la reina.

Tomó el testigo Manny Manuel, quien prometió respeto al escenario del Carnaval con el orgullo del reencuentro con el público de Santa Cruz de Tenerife. «Es volver a casa», dijo.

De diseñador a director

Alexis Hernández auguró a su compañera en las tareas de presentación del espectáculo de mañana, Paula Vázquez, que se va a enamorar de la fiesta, y la comunicadora aceptó el reto no desde la impostura sino desde el corazón, admitiendo que para ella era un privilegio presentar la gala. «Todo un privilegio para una gallega como yo; estoy nerviosísima», dijo casi con alguna lágrima que corroboraba que hablaba con el corazón.

Y como sello, el director artístico, quien después de quince años de su estreno cuando presentó su primer traje, con el que ganó el título de reina infantil, esta edición se pone al frente de la torre de control del espectáculo. «Entiendo que alguien pueda envidiar todo lo que estoy aprendiendo, porque me siento orgulloso y honrado», reconoció.

Noticias relacionadas

La de mañana será «una noche mágica, de emoción, una gala de música, de ritmos latinos donde más de mil personas de nuestro Carnaval darán lo mejor». Ahí está el reto.