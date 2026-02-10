Metrotenerife refuerza el servicio y habilita tranvías dobles durante el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Metrotenerife pondrá en marcha un dispositivo especial de transporte en la Línea 1 con motivo de la celebración del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife con el objetivo de facilitar los desplazamientos, incrementar la capacidad del servicio y garantizar la movilidad segura durante los principales actos de la fiesta en la calle.

El refuerzo se activará desde el viernes, coincidiendo con el inicio del Carnaval, e incluirá tranvías dobles, ampliación de horarios y ajustes operativos en el centro de la ciudad.

Durante la primera semana de Carnaval, la Línea 1 circulará con unidades dobles, con capacidad para unos 400 pasajeros, y ofrecerá frecuencias de entre 10 y 15 minutos en los tramos de mayor demanda, especialmente en horario de tarde y noche.

En las franjas de menor afluencia, los intervalos se adaptarán para asegurar un servicio continuo y regular.

En las jornadas de 'Carnaval de Día', el servicio se ajustará al desarrollo de los actos festivos, finalizando en la parada Teatro Guimerá, mientras que con motivo de la Cabalgata Anunciadora, la parada Weyler permanecerá fuera de servicio por motivos operativos y de seguridad.

El servicio nocturno contará con horarios ampliados durante las noches de Carnaval, estableciendo La Paz como parada de destino y origen del tranvía.

Esta medida permitirá ordenar los flujos de viajeros y facilitar el acceso al dispositivo especial de transporte durante los horarios de mayor concentración de público, recoge una nota de la compañía.

Noticias relacionadas

El operativo nocturno estará respaldado por un dispositivo especial de seguridad, con presencia permanente de efectivos policiales, además de personal de Metrotenerife de operaciones, revisores, mantenimiento, limpieza y seguridad privada, para garantizar el correcto funcionamiento del servicio y la seguridad de los usuarios.