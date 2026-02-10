Un nuevo líquido eliminará en tres horas el ‘olor a Carnaval’ de las calles de Santa Cruz de Tenerife

Como si de la prueba del algodón se tratara, el área de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife afronta un nuevo reto: erradicar el ‘olor a Carnaval’ del cuadrilátero con un producto que, según le garantizan a los gestores, elimina la pestilencia a orines que se adueña de las calles durante los nueve días de fiestas.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la empresa concesionaria Valoriza SA presentaron ayer el dispositivo especial de limpieza que se activará durante la celebración del Carnaval, uno de los eventos más multitudinarios y emblemáticos de la ciudad. El operativo contará con 1.532 jornadas de trabajo extraordinarias, 63 vehículos y maquinaria especializada y un refuerzo humano de 193 trabajadores, con el objetivo de garantizar que las calles recuperen su normalidad en el menor tiempo posible tras cada jornada festiva.

El despliegue técnico incluye 13 camiones recolectores, 12 barredoras, 11 equipos de baldeo, cinco hidrolimpiadoras, además de palas y otros vehículos auxiliares que permitirán actuar de forma rápida y exhaustiva tanto en el cuadrilátero del Carnaval como en las principales vías de acceso y evacuación. A este esfuerzo se sumará la presencia de patrullas ambientales, encargadas de informar y concienciar a la ciudadanía sobre la correcta separación de residuos durante las celebraciones.

Refuerzo de sanitarios y limpieza urbana

El dispositivo incluye también un importante refuerzo en materia de sanitarios públicos. En total se instalarán 141 baños, entre los que se encuentran 24 urinarios masculinos portátiles —con cuatro puestos cada uno—, cinco casetas con 36 puestos convencionales pensados para mujeres y tres urinarios femeninos con tres puestos cada uno, ubicados principalmente en la avenida Méndez Núñez. A ello se sumará la instalación de cerca de 200 baños químicos adicionales y seis contenedores de baños con limpieza y seguridad en zonas estratégicas como la calle José Murphy, la Alameda y Francisco La Roche.

En cuanto a la gestión de residuos, el Ayuntamiento ha reforzado el número de contenedores en la vía pública. A los 253 existentes en la zona del cuadrilátero del Carnaval se suman 109 más, alcanzando un total de 362 contenedores. Paralelamente, el área de Sostenibilidad Ambiental ha diseñado un plan extraordinario para la protección y acondicionamiento de los espacios públicos, que incluye poda preventiva de arbolado y palmeras, especialmente en los recorridos de la Cabalgata Anunciadora y el Coso Apoteosis, así como la instalación de vallados perimetrales en enclaves emblemáticos como las plazas Weyler, del Príncipe y de España, y el entorno de la calle El Pilar.

Durante los días de mayor afluencia se activará además un dispositivo específico de limpieza y mantenimiento de parques y jardines, que operará en horarios intensivos de madrugada, de 06:00 a 13:00 horas, con un equipo de 25 operarios especializados. Asimismo, se ha decidido retrasar la plantación de flores de temporada en calles como Robayna y Villalba Hervás hasta la finalización de los actos, evitando sobrecostes por reposición.

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, subrayó durante la presentación que «el Carnaval es uno de nuestros mayores escaparates, una seña de identidad de Santa Cruz, de la isla y de Canarias, y una oportunidad para demostrar que sabemos disfrutar con responsabilidad».

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, destacó la dimensión del operativo y el trabajo previo que conlleva. «Esta campaña refuerza el esfuerzo que se realiza desde el Ayuntamiento para mantener la ciudad en las mejores condiciones durante el Carnaval. Contamos con un importante dispositivo humano y técnico, pero la colaboración ciudadana es clave para que todo funcione y para devolver la ciudad a la normalidad en tiempo récord», afirmó. Tarife recordó además que uno de los objetivos es reducir progresivamente la cantidad de residuos generados, tras señalar que en 2025 se recogieron alrededor de 450 toneladas.

Residuos al contenedor

El concejal de Fiestas, Javier Caraballero, agradeció la labor de todos los trabajadores implicados y explicó que desde su área se trabaja también en medidas complementarias para avanzar hacia un Carnaval más sostenible. Entre ellas, destacó el impulso al uso de vasos reutilizables en quioscos y barras, así como la coordinación con Servicios Públicos para que «la ciudad luzca en pocas horas en las mejores condiciones tras cada gran acto».

El director insular de Residuos, Alejandro Molowny, destacó que «el mejor residuo es el que no se produce», mientras que Diego Lupiáñez, integrante de Abubukaka, animó a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa para lograr «un Carnaval más sostenible».

Junto al despliegue técnico, el Consistorio, la Fundación Santa Cruz Sostenible, Ecoembes y el Cabildo de Tenerife han presentado la campaña de concienciación ambiental «Carnavalero de corazón, tus residuos a su contenedor», protagonizada por los humoristas Abubukaka.

Noticias relacionadas

La campaña incluye vídeos de sensibilización, patrullas ambientales durante el Carnaval de Día y de Noche, señalización específica de las islas de contenedores, un quiosco remodelado para separación selectiva en la plaza del Orche y talleres de upcycling y moda sostenible para disfraces, reforzando así el compromiso de la ciudad con un modelo festivo más limpio, responsable y respetuoso con el entorno.