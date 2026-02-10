Cuándo y dónde se puede ver la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife: candidatas, fecha, horario y cómo seguir en directo por TV y en streaming

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife está en pleno apogeo de concursos. Uno de los más esperados es la gala de la elección de la Reina Adulta de las fiestas, a la que se presentan once candidatas.

Para este día ya se conocen algunos detalles, como que la comunicadora Paula Vázquez acompañará a Alexis Hernández en el escenario para presentar la gala y, por supuesto, dar a conocer el nombre de la afortunada que logrará el cetro.

Otro dato es que Fiestas ha solicitado a la murga Trapaseros, ganadora del primer premio de Interpretación de este año, que cante su tema 'La Súper Bowl', uno de los más destacados del concurso y en el que la formación realejera estuvo acompañado por artistas canarios como Los Sabandeños, Mel Ömana, Efecto Pasillo y Rosana.

Pero, por si aún no lo sabes, te contamos el dato más importante para que no te pierdas ni un momento de este evento tan especial: ¿Cuándo se celebra la gala?

¿Cuándo es la gala de la Reina Adulta?

Santa Cruz de Tenerife elegirá a su nueva Reina del Carnaval, como es tradición, el miércoles anterior al inicio de la fiesta en la calle, es decir, el próximo día 11 de febrero, a partir de las 21:30 horas.

Quienes no asistan al Recinto Ferial a disfrutar de esta cita, podrán seguir la emisión en directo a través de Radiotelevisión Canaria, o por La 2 de Televisión Española, que la retransmitirá para toda España, así como en el Canal Internacional de la cadena.

Candidatas

En esta edición, son 11 las jóvenes que aspiran a obtener el cetro de Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Estas son las candidatas:

1.Carla Castro Castellano

Diseño: Alexis Santana.

Representa: McDonald’s y EL DÍA.

2.Leire García Santana

Diseño: Jorge González.

Representa: Broker Mediterráneo.

3.Alianara León Hernández

Diseño: Yosué Riverol.

Representa: Cabildo de La Palma y Ayuntamiento de El Paso.

4.Arlena Rubí Mantecón Hernández

Diseño: Santi Castro.

Representa: Centro Comercial Añaza Carrefour.

5.Melissa Mayor Peña

Diseño: Ruymán Pérez Jorge.

Representa: Hidráulica Tinerfeña.

Recepción a las 32 candidatas a reinas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca

6.Alexia Hernández Adrián

Diseño: Juan Carlos Armas.

Representa: Centro Comercial Alcampo La Laguna.

7.Daniela Sánchez Padilla

Diseño: Team Santana Carnaval.

Representa: Repsol Grupo González Canarias.

8.Lara Rodríguez Lorenzo

Diseño: Asociación del Carnaval de Los Realejos Nira (Arganda Lorenzo Padrón).

9.Cecilia Esther Díaz Hernández (Ceci Wallace)

Diseño: Sedomir Rodríguez de la Sierra.

Representa: Dormitorum y Diario de Avisos.

10.Melania Hernández Torres

Diseño: Equipo Jorán Torres.

Representa: Candy Torres y Michelle Aldana Estilistas, Taller de Chapa y Pintura Hernández Torres y Restaurante Amigos del Norte.

11.Elizabeth Beltrán Correa

Diseño: Dani Mena.

Representa: Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper.

Jurado

Para elegir a la reina de las fiestas dedicadas a los Ritmos latinos y a su corte de honor, el jurado contará, entre otros, con diseñadores de prestigio. De esta manera, estará compuesto por:

Lorenzo Caprile , modista y diseñador

, modista y diseñador Raquel Sánchez Silva , presentadora de Maestros de la Costura Celebrity

, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity Jaydy Michel , modelo y actriz

, modelo y actriz Sergio Macías , diseñador de la escenografía del Carnaval 2026

, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026 Puchi Méndez , periodista de Radio Club Tenerife

, periodista de Radio Club Tenerife Mayer Trujillo, director de la Radio Canaria

Pedro Mengíbar , presidente del Aula de Cultura del Carnaval

, presidente del Aula de Cultura del Carnaval Ian Comfort , CEO del carnaval de Notting Hill

, CEO del carnaval de Notting Hill Miguel Ángel González Suárez , presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España

, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España Beatriz Barrera , presidenta del Casino de Tenerife

, presidenta del Casino de Tenerife Nayarit Desirée Herrera Herrera, jurado popular

Así puedes ver la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Si no has conseguido una entrada para estar en el Recinto Ferial de Tenerife, no te preocupes, porque puedes seguir desde tu casa uno de los momentos más especiales del Carnaval de la ciudad. RTVC ofrecerá a través de sus diferentes plataformas la noche en la que se conocerá la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Desde las 21:30 horas, la Televisión Canaria retransmitirá en directo este evento a través de la TDT y en streaming por: Canarias Play, YouTube y rtvc.es. En estos canales podrás seguir íntegras las casi dos horas y media de este evento.

Recuerda que en ElDia.es puedes seguir la última hora de la Gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y todas las noticias del Carnaval 2026.