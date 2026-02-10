Elizabeth Ledesma: "Ya no me llaman Elizabeth sino que me presentan como reina del Carnaval"

Elizabeth Ledesma Laker se prepara para entregar el cetro de reina con la serenidad de quien ha entendido que las despedidas no siempre significan un final. Ha pasado casi un año desde aquella noche en la que escuchó a Lara Álvarez y Alexis Hernández decir: "Santa Cruz de Tenerife ya tiene nueva reina del Carnaval", y seguido su nombre retumbando por el recinto ferial. Si piensa en ese instante se le viene a la cabeza "mucha felicidad y orgullo, no solo por mí, sino por Alexis", su diseñador.

"Creo que fue muy especial que fuera su primera reina", reconoce Elizabeth. Un año después, la relación entre ambos sigue intacta. No solo mantien el contacto con Alexis, sino con su familia y todo el equipo que siempre la ha "acogido con los brazos abiertos". Más allá del cetro, queda el vínculo. "Aunque entregue la corona, seguimos en contacto. Eso es lo bonito".

El reinado ha sido intenso. Jurado en galas de reinas de distintos municipios, viajes de sur a norte de la Isla, escapadas a La Gomera, entrevistas, invitaciones a televisión y radio, actos institucionales… Elizabeth lo define como "una locura", pero está muy agradecida por ello. Además, el estar en tantos lugares le ha ayudado a hacer contactos en el mundo del modelaje que pueden "traer oportunidades en el futuro".

"Hasta en la farmacia saben que soy la reina del Carnaval 2025"

Con una trayectoria que incluye Miss Internacional 2017 y su participación en Miss Supranacional 2024, Elizabeth está familiarizada con los escenarios. Sin embargo, insiste en que el Carnaval tiene otro peso. Desde el 27 de febrero de 2025, su nombre quedó registrado. "2025 siempre será mi año y nadie me lo va a quitar", dice con una mezcla entre convicción y ternura.

En casa, el reinado se ha vivido con intensidad y el orgullo ha sido constante. "Hasta en la farmacia saben que soy la reina del Carnaval". Entre risas, resume la dimensión pública de su título que ha pasado de ser Elizabeth a ser "Elizabeth, la reina del 25".

"Reina de mayores...quién sabe, la vida da muchas vueltas"

Volver a ponerse 'Conexión' –título de su fantasía– casi un año después fue otra sacudida emocional. Lo hizo en la inauguración del Carnaval 2026. Elizabeth cuenta que se sintió como la primera vez que se lo probó. "Estaba Alexis terminando de colocar el traje y casi me pongo a llorar. Es una mezcla de que se está acabando y, al mismo tiempo, felicidad", cuenta. El traje, admite, es parte de su historia y no se imagina luciendo otro.

Sobre volver a presentarse a reina adulta, tiene claro que no. "Prefiero que otras niñas tengan la oportunidad. Yo ya tuve mi año", señala. Aunque deja una puerta entreabierta al futuro... "Reina de mayores… quién sabe, la vida da muchas vueltas".

Ahora mira hacia el miércoles con ilusión más que con vértigo. "Me emociona pensar en ver a otra chica feliz y poder ser quien le entregue el cetro", asegura. Entre esas candidatas a reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 se encuentra Carla Castro, candidata representante de McDonald’s y EL DÍA, las mismas firmas con las que ella ganó. "Es encantadora. Creo que se crecerá mucho en el escenario", concluye. Elizabeth le ha dado un consejo sencillo, pero contundente. "Le he dicho que lo disfrute, que ese momento es solo suyo y nadie se lo puede quitar".