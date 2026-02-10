Trapaseros asegura que la dirección artística nunca contó con la murga para la gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

"La decisión ya estaba tomada de antemano, y no era artística sino estructural: las murgas no iban a cantar en la gala de la reina" del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife que se celebra este miércoles 11 de febrero. Este es el convencimiento de Trapaseros, murga ganadora del primer premio de Interpretación, después de que la dirección artística de la gala desestimara su participación en el espectáculo de mañana por no garantizar la participación de los artistas en la canción estrella, "Super Bowl", según el criterio del responsable de la elección de la reina.

Ganadores por segundo año consecutivo en el concurso de murgas de Santa Cruz de Tenerife, Trapaseros emitió un comunicado este martes, víspera de la gala, en el que asegura que "en ningún momento se contó con la murga para la toma de decisiones ni existió un proceso de consenso. Lo único que se produjo fue la imposición de una única opción, mientras que cualquier otra alternativa fue descartada de antemano. Todo lo que se ha comunicado en sentido contratio no se ajusta a la realidad de los hechos".

En el escrito divulgado por el citado colectivo se asegura que la murga recurre a emitir un comunicado "como última opción, ante la ausencia de voluntad real para aclarar los hechos por las vías habituales y la necesidad de defender públicamente al colectivo frente a una gestión confusa, contradictoria y perjudicial. Esta actuación no se realiza únicamente en defensa de Trapaseros, sino también pensando en el futuro de las murgas ganadoras que vengan detrás y que merecen un marco claro, justo y respetuoso".

"Partimos de una premisa clara: es legítimo que algo guste o no guste. La diversidad artística es lo que enriquece el Carnaval y a la sociedad. Lo que no es admisible es que esa diferencia se gestione desde la imposición, la exclusión o el desprestigio", admite con deportividad la murga ganadora.

"El pasado 7 de julio se celebró una reunión con participación del concejal de Fiestas, la dirección artística de la Gala y representantes de las murgas, en la que se comunicó que la murga ganadora actuaría en la Gala de Elección de la Reina con uno de sus temas “más espectaculares”, entendiéndose estos como cualquiera de los dos interpretados en la final de murgas. Esa fue la información trasladada y asumida por todos los allí presentes", continúa el escrito.

Plan A, plan b...

"El origen del conflicto se sitúa en la gestión del denominado Plan A y Plan B por parte de la dirección de la Gala y la OAFAR, una planificación que nunca fue explicada con claridad al colectivo. Desde el primer momento, la murga trapaseros entendió de forma lógica que el Plan A era el tema que se nos solicitaba, la Super Bowl Canaria, y que el Plan B consistía en interpretar el otro tema de la final, opción que el colectivo asumía con total normalidad".

"Esta interpretación era razonable. Elegir qué tema 'funciona más' es una valoración subjetiva y discutible, y en ningún momento se trasladó que existiera una decisión cerrada en sentido contrario".

Cambio de opinión por el éxito de la Super Bowl

Sin embargo, "tras comprobar el impacto de la Super Bowl en audiencia y repercusión, se intentó recuperar esa posibilidad únicamente para repetir ese formato concreto. No se quiso contar con una murga por lo que representa, sino solo si garantizaba impacto y cifras, recurriendo al colectivo de forma puntual y utilitaria".

"Esta forma de proceder se sustenta en palabras textuales del director de la Gala, Daniel Pagés, quien manifestó que cualquier murga genera un “espacio oscuro” o un momento de sombra dentro de la Gala, que afecta a la audiencia, y que esa era una idea que tenía clara al ver cómo había funcionado la apertura del Carnaval. A ello se suma que, posteriormente, se ha trasladado públicamente que esta decisión fue adoptada de manera compartida, al “50-50”, entre la dirección de la Gala y la Murga Trapaseros. Esta afirmación es rotundamente falsa".

"Invitamos a quien corresponda a aclarar públicamente este asunto y a restablecer un marco de respeto, verdad y coherencia. Desde Trapaseros no buscamos confrontación. Buscamos dignidad y garantías para el presente y el futuro del Carnaval. Porque el Carnaval se defiende desde la diversidad, no desde la imposición ni el silencio", plantean desde la murga.

Defensa de la historia

"A lo largo de la historia, las murgas hemos sido ninguneadas en distintas ocasiones por diferentes organismos, ya sea desde el ámbito de Fiestas o desde direcciones artísticas de la Gala, pasando por episodios tan cuestionables como actuaciones en playback o galas amargas en las que, por ejemplo, las comparsas u otros colectivos del Carnaval también fueron injustamente señalados o puestos en entredicho. Estos antecedentes forman parte de una memoria que no puede ni debe olvidarse.

Noticias relacionadas

"La murga Trapaseros defiende la libertad, la dignidad y el respeto hacia todos los grupos del Carnaval, sin excepciones, y se posiciona firmemente del lado de la verdad, la coherencia y la defensa de la esencia de esta fiesta", concluye el comunicado.