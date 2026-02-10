Un carnaval redondo

Como agua de mayo esperaba el paréntesis que nos ofrece el programa del Carnaval después de un fin de semana plagado de concursos. Entre ayer y hoy tengo tiempo de limpiar, recoger, cargar botelleros y descansar un fisco. Agradezco enormemente la colaboración de la Policía Local para traer de casa de mi madre los camiones de garbanzas rellenas, necesarios para la vorágine que empieza el viernes.

Aunque tenga la puerta cerrada, siempre aparece alguien a mandarse un poco de condumio y a echarse una buena conversa. Ayer estuvo Kiko ‘el Cebolla’, con quien suelo coincidir en el Círculo de Amistad pa’ tomarnos algo. Nos gusta el Círculo por su importante vinculación carnavalera, que data de mediados del siglo XIX, bajo la denominación de El Recreo, y ya en el siglo XX como Círculo de Amistad XII de Enero, después de una serie de fusiones con sociedades de la época que, como El Recreo, celebraban grandes bailes de Carnaval: La Aurora, El Círculo de Amistad o el XII de Enero. En sus salones se celebraron los bailes en los que se eligió a la primera Miss Carnaval en 1935, título que recayó en Onagra Díaz Lorenzo, repitiendo baile y elección al año siguiente con Ana de la Torre.

El título de Miss venía condicionado por el hecho de que, en una república, no estaba bien visto elegir a una reina; posteriormente, a finales de los 70, se hizo con dos nuevos cetros de la mano de la ya fallecida y laureada diseñadora Isabel Coello y de Justo Gutiérrez. El Recreo, como muchos le siguen llamando, continúa ligado actualmente a nuestra fiesta con grandes bailes de Carnaval, actuaciones de murgas, de rondallas o comparsas y albergando en su sede a la Agrupación Lírico Musical La Zarzuela, como ya hizo con Los Triqui-Traques en los años setenta.

‘El Cebolla’ me confesó que disfruta mucho de sus actos por su tranquilidad y porque con ellos goza con ese olor a tradición que emana de sus paredes; por eso siempre dice que hay que pasar por el Círculo de Amistad, si quieres tener un carnaval redondo.