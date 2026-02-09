La falta de disponibilidad de los artistas de la Super Bowl de Trapaseros impide cantar el tema en la gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La falta de disponibilidad de los artistas que actuaron con Trapaseros el día de la final de murgas en el tema de la Super Bowl impide repetir la canción en la gala de elección de la Reina del Carnaval, que se celebrará este miércoles.

El director de la murga ganadora del primer premio de Interpretación, Adrián García Galano, comunicó el pasado domingo al responsable artístico del espectáculo, Daniel Pages, la imposibilidad de repetir el número después de una semana de la final.

Compromiso previo y antecedentes

Antes incluso de la celebración de los concursos, la organización siempre comunicó a las murgas protagonistas del certamen que la ganadora se comprometía a cantar su mejor tema en la gala, para evitar lo ocurrido en la elección de la Reina de 2025, cuando siendo director Jep Meléndez tampoco Trapaseros pudo contar con la comparsa gaditana de Antonio Martínez Ares para repetir su mejor tema.

El hecho de que la murga haya comunicado la decisión de no poder repetir su canción estrella se produce sin margen de reacción para la dirección artística, a tres días de la celebración de la gala, por lo que finalmente, y de común acuerdo con Trapaseros, ambas partes han acordado que no habrá representación de murgas del concurso en el espectáculo.

Ausencia de los cantantes y contexto

La ausencia de los cantantes en la Super Bowl de Trapaseros no sorprende, pues la murga del Norte había apostado por un número a la medida de la gran final, alimentando el espectáculo.

Durante los días de conversaciones largas entre Trapaseros y la dirección artística, fuentes próximas a las oficinas de los artistas participantes aseguraron que desde la murga nunca se les había planteado la posibilidad de repetir la actuación en la gala de la Reina del Carnaval.

Declaraciones de representantes y artistas

Desde la oficina de representación de Rosana, que cerró la canción ideada por los letristas Javier Lemus, Ragüel Chávez y Yeray Farra, se asegura que nadie le planteó la posibilidad de repetir el número para la elección de la Reina, a la vez que precisaron la imposibilidad de reeditar esa colaboración con tan poco tiempo de margen.

Fuentes consultadas cercanas a Sabandeños, Mel Ömana y Rosana aseguraron que ninguno cobró por colaborar con Trapaseros en la gala; otra cosa habría sido reeditar el número para la gala, posibilidad que nunca se dio por falta de tiempo. Algunos incluso aseguran que nunca se les planteó.

Decisión final de la dirección artística

Al no garantizar Trapaseros el tema estrella, la dirección artística, sin margen de reacción, prescinde de ese número en el guion de la gala a 72 horas de su celebración.