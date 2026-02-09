Paula Vázquez acredita que el Carnaval de Tenerife "es esencia de entretenimiento"
La presentadora será la maestra de ceremonia de la gala de este miércoles y promete venir el próximo año una semana para vivir el Carnaval en la calle
La presentadora Paula Vázquez será una de las grandes protagonistas de la gala de elección de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebra este miércoles, donde ejercerá como copresentadora junto a Alexis Hernández. A pocas horas del espectáculo, la comunicadora reconoce que afronta la cita con una mezcla de ilusión, nervios y una profunda sensación de responsabilidad.
“Es una emoción enorme”, confiesa al recordar cómo recibió la noticia de que sería parte de un Carnaval que define como referencia mundial, seguido durante años a través de Televisión Española. “Decirles a ellos: este año lo presento yo, fue algo muy fuerte”, admite, asegurando que siente que está a punto de vivir “algo muy único que pasa pocas veces en la vida”.
Definición de entretenimiento
Para Paula Vázquez, el Carnaval de Santa Cruz representa un lugar de encuentro, alegría, purpurina, plumas y fantasía, una celebración íntimamente ligada al entretenimiento, el ámbito al que ha dedicado toda su trayectoria profesional. “Es estar en la esencia del entretenimiento”, señala, recordando que lo veía desde casa cuando era niña.
Será, además, su primera vez en el Carnaval tinerfeño, tanto presentándolo como viviéndolo en directo, una circunstancia que hace aún más especial su debut. Aunque reconoce que le apena no poder quedarse para disfrutar de la fiesta en la calle, promete regresar: “El próximo año no me lo pierdo. Vengo toda la semana”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet