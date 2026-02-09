Paula Vázquez acredita que el Carnaval de Tenerife "es esencia de entretenimiento"

La presentadora Paula Vázquez será una de las grandes protagonistas de la gala de elección de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que se celebra este miércoles, donde ejercerá como copresentadora junto a Alexis Hernández. A pocas horas del espectáculo, la comunicadora reconoce que afronta la cita con una mezcla de ilusión, nervios y una profunda sensación de responsabilidad.

“Es una emoción enorme”, confiesa al recordar cómo recibió la noticia de que sería parte de un Carnaval que define como referencia mundial, seguido durante años a través de Televisión Española. “Decirles a ellos: este año lo presento yo, fue algo muy fuerte”, admite, asegurando que siente que está a punto de vivir “algo muy único que pasa pocas veces en la vida”.

Presentación de los detalles de la Gala de la Reina del Carnaval / Andrés Gutiérrez

Definición de entretenimiento

Para Paula Vázquez, el Carnaval de Santa Cruz representa un lugar de encuentro, alegría, purpurina, plumas y fantasía, una celebración íntimamente ligada al entretenimiento, el ámbito al que ha dedicado toda su trayectoria profesional. “Es estar en la esencia del entretenimiento”, señala, recordando que lo veía desde casa cuando era niña.

Será, además, su primera vez en el Carnaval tinerfeño, tanto presentándolo como viviéndolo en directo, una circunstancia que hace aún más especial su debut. Aunque reconoce que le apena no poder quedarse para disfrutar de la fiesta en la calle, promete regresar: “El próximo año no me lo pierdo. Vengo toda la semana”.