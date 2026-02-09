Nicky Jam pondrá el broche de oro al Carnaval de Día del sábado 21 de febrero en Santa Cruz de Tenerife
El artista latino, nacido en Estados Unidos, será el cabeza de cartel de uno de los días más multitudinarios del carnaval santacrucero
El artista internacional Nicky Jam será el encargado de cerrar el Carnaval de Día el próximo sábado 21 de febrero, la jornada más multitudinaria y esperada del Carnaval en la calle de Santa Cruz de Tenerife. El icono del reguetón y la música urbana actuará en la recta final de un día que volverá a convertir la capital tinerfeña en un gran escenario al aire libre.
La actuación de Nicky Jam servirá como colofón musical a una jornada clave dentro del programa carnavalero, en la que miles de personas toman las calles desde primera hora para disfrutar de conciertos, comparsas y ambiente festivo hasta la madrugada.
Un Carnaval de Día con acento internacional
El Carnaval de Día del sábado 21 de febrero contará también con las actuaciones de Eddy Herrera y Sebastián Yatra, a falta aún de dos nombres por confirmar para completar el cartel definitivo.
El dominicano Eddy Herrera regresará a Tenerife tras su paso el pasado verano por el Cook Music Fest. Clásicos como Pégame tu vicio, Tú eres ajena o A dormir juntitos volverán a sonar en los Carnavales chicharreros en la voz original de uno de los grandes referentes del merengue. Herrera, con más de 30 años de carrera en solitario tras formar parte de la orquesta de Wilfrido Vargas, cuenta en su palmarés con varios reconocimientos, entre ellos un Grammy Latino.
Por su parte, el colombiano Sebastián Yatra, que también actuó en Santa Cruz de Tenerife el pasado verano, se suma al elenco artístico del Carnaval de Día. Éxitos como Tacones rojos, Robarte un beso o Traicionera formarán parte de una jornada pensada para todos los públicos y estilos musicales.
Nicky Jam, un referente mundial del género urbano
Nicky Jam, cuyo nombre real es Nick Rivera Caminero (Lawrence, Massachusetts, 17 de marzo de 1981), es uno de los artistas más influyentes de la música urbana a nivel internacional. De padre puertorriqueño y madre dominicana, comenzó a cantar desde muy joven y, con solo 14 años, lanzó su primer EP, …Distinto a los demás, tras ser descubierto mientras trabajaba en un supermercado.
Su carrera dio un salto decisivo en los años noventa al formar el dúo Los Cangris junto a Daddy Yankee, con quien firmó algunos de los temas más recordados de la primera etapa del reguetón. Tras la disolución del dúo y una etapa personal y profesional complicada, Nicky Jam decidió reinventarse trasladándose a Medellín, donde inició un proceso de recuperación artística que marcaría un antes y un después en su trayectoria.
El regreso definitivo llegó en 2015 con El perdón, junto a Enrique Iglesias, un éxito global que lideró listas en Europa y América y le valió el Grammy Latino a Mejor Interpretación Urbana. Desde entonces, ha encadenado éxitos, superado los miles de millones de reproducciones, recibido el reconocimiento de Billboard con su ingreso en el Salón de la Fama y consolidado una carrera que lo sitúa como una de las grandes estrellas del panorama musical actual.
