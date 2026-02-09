Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Manny Manuel asegura que siempre que habla del Carnaval de Tenerife ve a Celia Cruz

El intérprete puertorriqueño, que visitó la Isla por primera vez en 1995, cree que la fiesta de Santa Cruz de Tenerife está a otro nivel

Andrés Gutiérrez

Santa Cruz de Tenerife

El cantante Manny Manuel regresa este miércoles al Carnaval de Santa Cruz de Tenerife como una de las estrellas invitadas de la gala de elección de la Reina, una cita que afronta con emoción y sentido de pertenencia. «Para mí, Canarias es mi segunda casa, mi hogar. Me siento aquí como si estuviera en el techo de mi casa», asegura a dos días de subirse al escenario carnavalero.

El intérprete, que vivió su primer Carnaval de Tenerife en 1995, guarda recuerdos imborrables de aquellas primeras visitas: «Veo disfraces, personas corriendo felices, un disco de oro que me entregaron… es una fiesta a otro nivel». Para Manny Manuel, el Carnaval tinerfeño es mucho más que música: «Es unión familiar, un punto de encuentro no solo de los canarios, sino de Europa y del mundo entero».

Presentación de los detalles de la Gala de la Reina del Carnaval

Un público exigente y entrega total

Consciente de la exigencia del público isleño, el artista promete entregarse por completo. «El canario es muy exigente y hay que darlo todo», afirmó, adelantando que llegará con atuendo nuevo, diseñado expresamente para estos Carnavales, y con un espectáculo cargado de color, fiesta y energía.

Nuevo estreno y homenaje a Celia Cruz

Además, su regreso coincide con un momento especial de su carrera, ya que el 12 de febrero estrenará su nuevo sencillo, Mi persona perfecta, un lanzamiento que afronta con ilusión. En su memoria carnavalera, Manny Manuel también evoca inevitablemente a Celia Cruz, figura inseparable del Carnaval de Tenerife: «Siempre que pienso en estos carnavales, veo a Celia. Alterné muchas veces con ella». Una herencia musical que asume con orgullo y respeto, dispuesto a volver a conquistar al público en una noche que promete ser inolvidable.

