La Feria de Atracciones celebra su día de la solidaridad en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Santa Cruz de Tenerife reforzó este lunes el carácter social y familiar del Carnaval con la celebración del Día de la Solidaridad en la Feria del Carnaval, instalada en la explanada portuaria frente al Cabildo Insular. La actividad, organizada por el Ayuntamiento de la capital y la Asociación Provincial de Feriantes de Tenerife, contó con la participación de más de 4.000 personas, incluyendo niños, niñas y adolescentes acompañados de familias, tutores y personal voluntario, además de la colaboración de 41 asociaciones y ONG que trabajan con menores en riesgo de exclusión social.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, junto a la concejala de Bienestar Social, Charín González, y el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, recorrieron la feria, constatando la gran afluencia de público y destacando la importancia de este tipo de iniciativas. Bermúdez subrayó que esta jornada solidaria “demuestra el compromiso del Carnaval de Santa Cruz con los niños y niñas de la ciudad, ofreciendo un espacio de ocio seguro, inclusivo y pensado para que todos puedan disfrutar de la fiesta, con independencia de su situación”. Asimismo, agradeció la colaboración de la Autoridad Portuaria, que permitió habilitar un enclave amplio y seguro para el desarrollo de la feria.

La jornada superó las cifras del año pasado, cuando participaron alrededor de 3.500 personas, de las cuales unas 2.000 eran menores. Este crecimiento refleja el interés de las familias y la consolidación de la feria como un espacio de ocio accesible y seguro para los más pequeños, garantizando que cada actividad se desarrolle de manera acompañada y supervisada.

Un espacio de inclusión y diversión para todos

La concejala de Bienestar Social, Charín González, destacó que “el Carnaval también es una herramienta de inclusión, y esta feria solidaria permite que muchos menores, especialmente aquellos que forman parte de programas sociales, puedan disfrutar de una experiencia lúdica en igualdad de condiciones”. González enfatizó la coordinación con las ONG y asociaciones locales, así como la implicación del voluntariado y las familias, elementos fundamentales para que la jornada se desarrollara con éxito.

Por su parte, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, resaltó la dimensión de la feria y su atractivo como punto de encuentro familiar, indicando que este año la instalación contaba con cerca de 90 puestos entre atracciones y espacios de gastronomía, consolidando la feria como uno de los grandes referentes del Carnaval de la ciudad. Caraballero recordó además que el horario habitual de apertura será de lunes a sábado a partir de las 17:00 horas y los domingos desde las 12:00 horas, ampliándose hasta la madrugada en los días que coinciden con el Carnaval en la calle, para dar respuesta a la alta afluencia de público.

Éxito de la actividad y relevancia social

Durante la visita, se pudo comprobar la participación activa de los menores en atracciones mecánicas, talleres y juegos, siempre acompañados por tutores y voluntarios, así como la colaboración de las ONG y asociaciones locales, que contribuyeron a crear un ambiente seguro y entretenido. La jornada reafirma así el carácter social y familiar del Carnaval, destacando la importancia de ofrecer alternativas de ocio inclusivo que permitan a todos los niños y niñas disfrutar de la fiesta en igualdad de condiciones.

Los responsables municipales destacaron que la feria no solo es un espacio de diversión, sino también de convivencia y aprendizaje, donde los menores tienen la oportunidad de interactuar con otros niños, participar en actividades grupales y disfrutar de una experiencia cultural y festiva dentro del marco del Carnaval.

Colaboración entre instituciones y colectivos

La jornada solidaria también sirvió para poner de relieve la coordinación entre administraciones, feriantes y entidades sociales, un factor decisivo para el éxito de estas iniciativas. Bermúdez recalcó que “la colaboración entre administraciones, feriantes y entidades sociales permite que iniciativas como esta sigan creciendo año tras año, garantizando espacios de ocio inclusivos para todos los niños y niñas”.

De este modo, la Feria del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se consolida como un referente de diversión y solidaridad, ofreciendo una jornada en la que los menores pudieron disfrutar plenamente de atracciones, juegos y actividades diseñadas para ellos, mientras sus familias compartían un ambiente seguro y participativo.

Un Carnaval que integra diversión y valores

La jornada solidaria confirma que el Carnaval chicharrero no solo es un espectáculo cultural y festivo, sino también una herramienta de inclusión, socialización y cohesión. A través de la Feria del Carnaval, los más pequeños tienen la oportunidad de vivir una experiencia lúdica y educativa, mientras la sociedad reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la integración de todos los colectivos.

Con esta actividad, Santa Cruz de Tenerife refuerza el carácter social y familiar del Carnaval, consolidando la feria como un espacio de convivencia, ocio y participación dentro de una de las celebraciones más emblemáticas de la ciudad, y dejando constancia de que la fiesta y la solidaridad pueden ir de la mano.