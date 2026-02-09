La cantina ilegal
Carnaval lleno de azúcar
El presidente y fundador del grupo carnavalero Las Celias, Javi, podría perderse el carnaval tras sufrir un accidente de moto y operarle una pierna de urgencia
Cuando pude cerrar anoche mi Cantina, no paraba de acordarme de Silvester Stallone en aquella película de Rambo en la que no paraba de decir: ¡Me duelen las piernas! Tenía ya todo recogido y preparado para marcharme, apareció Frank el roscachapas, que estudió murgología conmigo y que venía de ver a Javi el de Las Celias, grupo que este año celebra nada más y nada menos que treinta años participando en la fiesta.
Pues resulta ser que Javi, su presidente y fundador, sufrió un percance con la moto y tuvieron que operarle una pierna de urgencia; un revés por el que corre peligro su participación en este carnaval al frente del grupo que tan buenos momentos ha dado desde su cuartel general en la Plaza del Príncipe. Treinta años han pasado ya desde que estos apasionados carnavaleros decidieron salir a la calle a rendir homenaje a la Reina de la Salsa, Celia Cruz; de ahí el nombre que adoptaron. Me cuenta el roscachapas que Javi está muy desconsolado porque este año podrían abrir el Coso del martes de carnaval con una exhibición de los treinta trajes que, diseñados por Santi Castro, Juan Carlos Armas o Borja Abreu, han lucido en la calle desde su creación. Y es que Javi y su familia guardan como una reliquia cada una de las fantasías con las que han salido a nuestra fiesta.
Me cuenta Frank, que encontró a Javi desconsolado y a la vez ilusionado por tan importante efeméride; tan ilusionado que ya se conforma con que el médico le autorice a dirigir a sus “reinas de la salsa”, aunque sea sentado con un pie en alto mientras saborea unas garbanzas de las de mi madre y una cuarta de caldo de Ravelo. Estaremos pendientes al Coso para ver, y recordar, los brillantes diseños que nos han brindado las dos generaciones que forman parte ya de un grupo que ha conseguido convertirse en un referente de la calle. Ojalá que mi amigo Javi se recupere pronto y, aunque sea a medio gas, pueda seguir disfrutando y haciéndonos disfrutar de un carnaval lleno de azúcar.
