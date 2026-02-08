El Cabo, y su solista Javi Hernández, recuperan los primeros premios del concurso de rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

La Unión Artística El Cabo recupera el primer premio de Interpretación y también el máximo galardón en la modalidad de Solistas, con Javi Hernández, en un competido Concurso de Rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. Además, su intérprete María Candelaria Hernández cosechó un accésit, también para El Cabo, en la modalidad de solistas.

Premios de Interpretación

En Interpretación, el segundo premio fue para Las Valkirias, ganadoras en 2025; el tercero, para Rondalla Mamel’s, y el accésit, para Masa Coral Tinerfeña.

Premios de Presentación

El jurado de Presentación otorgó el primer premio a Las Valkirias; el segundo, a Peña del Lunes (1965), y el tercero, a Rondalla Mamel’s. El accésit de Presentación recayó en El Cabo.

Premios de Solistas

En la modalidad de Solistas, junto a Javi Hernández, que se hizo con el primer premio, el segundo recayó en Vicky López, por su intervención en La hija del regimiento con Valkirias. El tercer premio fue para Laura Azorena, de Masa Coral Tinerfeña, y el accésit, para María Candelaria Hernández, de El Cabo.

Una noche de alto nivel musical

El Auditorio de Tenerife acogió en la tarde-noche de este domingo, 8 de febrero, una nueva edición del Concurso de Rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, una cita marcada por el alto nivel musical y por un vibrante duelo final entre Valkirias y El Cabo, sin desmerecer el excelente rendimiento de formaciones históricas y otras que atraviesan un momento de clara madurez artística.

Resultó espectacular la interpretación de la Rondalla Mamel’s, así como muy interesante y de marcado carácter comercial la propuesta de la Masa Coral Tinerfeña, sin obviar el notable número de la Peña del Lunes, con la destacada voz de Leyla Melo.

Participantes y jurado

El certamen reunió a Los Aceviños, Rondalla Mamel’s, Peña del Lunes, Masa Coral Tinerfeña, Orfeón La Paz, Las Valkirias, Gran Tinerfe y El Cabo, con un jurado especializado tanto en Presentación como en Interpretación musical.