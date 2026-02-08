Mano a mano de Valkirias y El Cabo en el concurso de rondallas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

Cinco minutos sobre las cinco de la tarde y ya el maestro de ceremonia del concurso de rondallas, Zenaido Hernández, presentaba a los miembros del jurado, primero los de Presentación y luego, los del apartado de música. Entre ellos algunos que se llevaron un piropo en el pasado del solista de El Cabo. Y también intérprete esta edición en la filas de El Cabo.

El Auditorio de Tenerife acoge el tradicional certamen de rondallas con la participación de Los Aceviños, seguidos de Rondalla Mamel's, Peña del Lunes, Masa Coral Tinerfeña, Orfeón La Paz, Valkirias, Gran Tinerfe y El Cabo.

De las primeras cuatro en actuar, sensacional interpretación de Rondalla Mamel's, con una Peña del Lunes tocando corazón su solista Leyla Melo y Masa Coral reivindicándose.

En la modalidad de Presentación, el tribunal estuvo formado por Andrés Kyril Acevedo, diseñador y confeccionista de trajes de carnaval; Paula Hernández Padilla, diseñadora; y Ana Seco Durán, artista plástica y diseñadora de moda. En interpretación los encargados de emitir el fallo fueron Miguel Rodrigo Tamarit; director de coro y orquesta, catedrático de dirección y música de Cámara del Conservatorio Superior de Música de Aragón; Joana Sales Baviera, doctora en música, profesora y especialista de cuerda; e Ignacio Javier Giner Company, intérprete, cantante, solista en el coro de la Generalitat Valenciana y director de coros.

1. Los Aceviños (2000).

A las órdenes de Shaila Machado Díaz, y con una fantasía del presidente, se presentó la primera rondallas al ritmo de su pasacalle para abrir boca. "Hoy Aceviños te canta".

Ya en tiempo de concurso, dos zarzuela y un tema libre. Abrieron a ritmo de chotis con 'La chulapona'.

Con su fantasía "Islamabad", continuaron con otra zarzuela que comenzaba con "que llueva, que llueva, que caiga un chaparrón". Notable mejoría tanto se la orquesta de pulso como del coro.

Y para cerrar, "Pulso segoviano", en el que el pulso y púa simula percusión sobre sus instrumentos. Aceviños toma el pulso al concurso. Tres obras de coro y orquesta de plecto para abrir boca con la satisfacción de ver a una directora que tira de una agrupación lírica que se reencuentra con el concurso.

2. Rondalla Mamel's (2014).

Con David Duque Infante, la formación se planta en escena metido en su papel de enmascarados que reservan para el final con un fragmento del Fantasma de la ópera. Antes, exhibición del pulso y púa en la primera obra, "La tempranica". La Rondalla, que se planta con caras nuevas y una importante renovación y rejuvenecidos, toca corazón en su primer tema. En su segundo tema, la ópera 'La fuerza del destino', apuesta poe su solista, Elizabeth García, en el primero de los temas que interviene. Simplemente, exceso el color de la voz de la solista y la ejecución. Bajaron el cielo al Auditorio. Da lo mismo el premio, la ejecución es alimento para el alma del carnavalero.

Cerraba Rondalla Mamel's con la que se presuponía era la joya del repertorio. Exponentes de la visión más comercial de la rondalla, despegaron "El fantasma de la ópera ", con una máscara cubriendo su rostro y cantar a los cuatro vientos: "Carnaval, no te puedes escapar". Su solista, Elizabeth García -mejor en la anterior obra- establece un diálogo con Jose María Regalado, que recrean este fragmento del musical.

La Rondalla Mamel's cuadra una sensacional actuación y siempre ganas de volver a escucharlo.

3. Peña del Lunes 1965.

Terceros en actuar. No caben en el escenario, una demostración del poder de convocatoria del maestro, el carismático José Antonia González 'El Flaco'.

Ejecutan su pasacalle "Esta es la Peña del Lunes, orgullosa cuando canta", para seguir con su primer tema de concurso, "La leyenda del beso". El solista José Antonio Armas Padilla interpreta "Amor de hombre" mientras el pulso y púa destaca con sus filigranas.

Segundo tema de la rondalla de "El Flaco", fragmentos de la ópera "El toreador", de la ópera Carmen, con la que el maestro reivindica un componente más lírico en un equilibrio entre coro y pulso y púa para seguir con su tercer tema, con su musa, Leyla Melo.

La rondalla le pone la alfombra roja mientras ella acaricia el sentido del oído con toda una declaración de amor: "si tu eres mi hombre". La Peña no es un formato rígido y enamora en ese diálogo mágico entre el público y el escenario.

4. Masa Coral Tinerfeña.

A las órdenes de Javier Jonás Díaz, que lucha cada edición por la excelencia, llega la formación más antigua de Santa Cruz.

Proponen dos zarzuela, "El anillo de hierro" y "Las vísperas sicilianas", con solista, caso de la soprano Laura Andorena.

Y de cierre, el tercero, una obra libre de Javier Jonás: "Latidos de Carnaval".

Para abrir boca, un combo perfecto de coro y pulso y púa que dio paso a la obra que apuesta por su solista, Laura Ansorena. Y... ¡cómo canta!, de esos momentos que cautiva al Auditorio e irrumpe en aplausos al grito de bravo.

Y para cerrar, obra libre: "Latidos del Carnaval.

Una maravilla ver al maestro Javier Jonás dirigir, el único con batuta hasta ese momento. Con el Masa Coral ha subido varios escalones en calidad. Más que escalera, lo ha hecho en ascensor.

Al grito de "¡Azúcar!", del coro, arranca el coro, y el Auditorio se lanza a seguir el tema con palmas.

Javier Jonás acababa de mostrar un musical del Carnaval con una antología de temas populares y fácilmente reconocible por el público.

5. Orfeón La Paz (1918).

Vuelve al Carnaval tras el año sabático de 2025 y se presenta con Juan Felipe Rodríguez en la dirección.

Lo más llamativo, con solo ver al Orfeón sobre el escenario, la presencia de mujeres, una configuración del coro que recuperan sesenta años después, pues siempre se había caracterizado por sus voces masculinas.

Llega la rondalla decana de la modalidad con un repertorio que incluye el estreno de una obra del propio director. Entre el público, el retornado presidente de la institución, Esteban Afonso, y el directivo de la rondalla, Juan Torvisco.

Solo por ver a Juan Felipe dirigir vale la pena el certamen. En su primer tema, una zarzuela cubana, su apuesta por la voz de la solista, Laura Kmetic, que enamora con frescura y voz.

En su segundo, se aventuraba una de las joyas de la corona del maestro Juan Felipe, con el narrador Servando Hacha. Una composición que narra la invasión de Santa Cruz el dia de su conquista el 3 de mayo de 1494.

Después del canto de Vacaguaré, una invitación a que Achinet despierte. Otro concepto de espectáculo. Una composición propia. Una joya que distingue al certamen.

Y para cerrar el reencuentro del Orfeón con el Carnaval de Santa Cruz, un clásico, Carmen. Con la voz del solista Samuel Tapia. Suenan como rondalla tradicional y hasta se atreven con pequeña percusión sobre la caja de sus instrumentos. Y da juego al pulso y púa, una de las señas de identidad de siempre del Orfeón, para afrontar la recta final como una marcha triunfal entre gritos de bravo.

6. Las Valkirias (2014).

Con Antonio Hernández en la dirección, su director talismán, vienen de ganarlo todo en 2025. Estas espadachinas de la lírica comienzan exhibiendo calidad de sus cuerdas para que tome el control su solista ganadora también en 2025 Vicky López en la primera obra, "Tiempo de jotas". En La hija del regimiento, Valkirias ejecutó una actuación pletórica. Donde coro, pulso y púa y Vicky López sellaron una novela memorables. Sensacionales.

Valkirias es un espectáculo. El premio al trabajo bien hecho y la apuesta por revitalizar la modalidad. Con gusto.

7. Gran Tinerfe.

Dirigidos por Carlos Navarro, tienen el difícil reto de actuar entre Valkirias y El Cabo.

Tras una presentación vocal, interpretan Amor vida de mi vida, con el solista Sebastián Anastasio Pérez.

En general, la actuación, hasta cuando intentan "Volare", es todo una demostración de amor al Carnaval. Ensayar para hacer posible esta actuación.

8. El Cabo.

Dirigidos por Israel Espino, apuestan por obras con solistas. Suenan como un CD, con Roger Gutiérrez. En el coro, una de las caras nuevas en esta rodbaklq. Lorenzo Marichal, que viene baquetado en las murgas. El coro de El Cabo suena a banda sonora de película buena.

En la hija del Regimiento, interviene su solista María Candelaria Hernández que lo borda. No solo canta, actúa sino que interpreta en un diálogo con la rondalla. Su intervención fue simplemente pletórica, elevando la intensidad y desbordando emoción en la canción.

Y para cerrar, Javier Hernández, en el papel de Guillermo Tel que venía coronar una gran actuación de El Cabo en la que ibas a por todas para coronar una noche mágica. El final, simplemente apoteósico.

Quedaba todo en manos de la decisión del jurado.