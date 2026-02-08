Cariocas repite primer premio de Interpretación en el concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
Cariocas y Joroperos retienen el primero y el segundo cosechados en 2025, mientras que se incorporan al podium Danzarines, tercero, y Tropicana, accésit
Pablo Gutiérrez
El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 volvió a coronar a Cariocas como gran referente de la Interpretación, al alzarse por segundo año consecutivo con el primer premio de esta modalidad. La formación reafirma así su hegemonía sobre el escenario, en una edición donde volvió a brillar por la fuerza de su cuerpo de baile y la compenetración de su parranda.
El segundo premio de Interpretación fue para Joroperos, que repite el galardón obtenido en 2025 y confirma su regularidad en lo más alto del concurso. El tercer premio recayó en Danzarines Canarios, una de las sorpresas más agradables de la edición, mientras que el accésit fue para Tropicana de Candelaria, reconocida por su energía y puesta en escena.
En el apartado de Presentación, el protagonismo fue para Bahía Bahitiare, que logró por tercer año consecutivo el máximo galardón. Un reconocimiento al trabajo constante y a la cuidada estética diseñada por su presidenta, Zara Díaz Mendoza, clave en la consolidación del sello visual de la comparsa.
El segundo premio de Presentación fue para Cariocas, mientras que el tercero viajó hasta La Laguna, de la mano de Joroperos. Cerró el palmarés el accésit de Presentación, que sumó Los Rumberos, la comparsa madre de Canarias, alcanzando así su tercer accésit en los últimos tres años.
