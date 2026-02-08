Melissa Mayor, candidata a reina: "Quería retirarme de los certámenes siendo candidata a reina"

Melissa Mayor Peña será la undécima y última candidata en subir al escenario del Recinto Ferial en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. La técnico de laboratorio lucirá la fantasía 'Etérea' del creador Ruymán Pérez Jorge en representación de Hidráulica Tenerife. En el plano personal, su canción favorita es 'Milagros', de Karol G; y su disfraz preferido es el de mejicano, ya que es con el que mejor se lo pasa. Además, la última serie que ha visto es 'Los Bridgerton' y el libro más reciente que ha leído es 'La asistenta'.

Después de haber pasado por certámenes, ¿qué le hizo dar el salto al Carnaval?

Siempre le he dicho a mis amigas que quería retirarme del mundo de los certámenes siendo candidata a reina adulta. Era como mi broche de oro, pero lo veía casi como una utopía. Pensaba que era difícil que un diseñador se fijara en ti o que una empresa quisiera apostar por el proyecto. Cuando Ruyman me lo propuso sentí que se habían alineado los astros.

¿Cómo le llegó la propuesta?

Fue muy divertido. Me escribió por Instagram y yo no sabía quién era. Estaba trabajando y no paraban de llegarme mensajes de una persona que decía que quería proponerme algo. Pensé que era algo raro, pero me dijo que era relacionado con el Carnaval y entonces le contesté. Ese mismo día nos reunimos para hablar.

"He visto crecer y evolucionarel traje"

¿Dudó en algún momento?

Nunca, dije que sí a todo. Pensé: ta veré com me organizo con la universidad y el trabajo. Sabía que no me iba a arrepentir porque el escenario me encanta. Para mí es felicidad pura.

¿Ha estado trabajando en su fantasía junto al diseñador?

Sí, desde el minuto cero. No tanto como me habría gustado por los estudios y el trabajo, pero siempre me intentaba llevar cosas a casa. He visto crecer el traje y evolucionar, y eso no se puede explicar con palabras.

¿Cómo fue la primera vez que se lo probó completo?

Fue increíble. Me puse la música y lo di todo. Me quedé fascinada al verme con todo junto.

Melissa Mayor gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. / María Pisaca / MARIA PISACA

¿Cómo vive los momentos previos a salir al escenario? ¿Es más de sentir nervios o tranquilidad?

La espera es lo peor que llevo. No quería ser la última porque me pongo muy nerviosa esperando. Pero cuando me toca salir al escenario lo disfruto mucho. Todo merece la pena por ese momento.

Por todo lo que ha dicho, entiendo que es muy carnavalera. Del 1 al 10, ¿cuánto de carnavalera eres?

Un veinte. Mis amigos están hartos de mí porque tres meses antes de Carnavales ya estoy organizando disfraces y planes. Este año, con más razón y pase lo que pase, quiero salir todos los días a disfrutar y pasarlo bien.

"Me pongo muy nerviosa esperando, pero en el escenario disfruto mucho"

¿Cómo consigue compaginar trabajo, estudios y Carnaval?

Soy muy organizada y estoy acostumbrada a un ritmo de vida ajetreado. Prefiero hacer menos cosas, pero hacerlas bien. Cogí vacaciones del trabajo en estas fechas para poder vivir la experiencia como se merece.

Si ganaras la corona, ¿a quién se la dedicaría?

A dos personas. A mi abuela, que no está pero siempre la siento conmigo cuando salgo al escenario. Y a la madre de Ruyman, que nunca pudo verlo cumplir su sueño de presentar una candidata a reina. Estoy segura de que las dos nos estarán mirando con orgullo desde el cielo.

Empezamos con una ronda de preguntas para conocerla mejor. Si este proceso tuviera una banda sonora, ¿cuál sería la canción principal?

'Viva la vida' de Coldplay.

¿Reinas o comparsas?

Es difícil elegir, pero creo que comparsas. Tabajaras es una de mis favoritas.

Un plan perfecto para desconectar sería...

Leer un libro en la playa.

¿Qué quería ser de mayor?

Profesora, como mi abuela.

¿Última serie vista?

La última temporada de 'Los Bridgerton'.