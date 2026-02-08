El ingenio de la calle toma el escenario del Carnaval de Santa Cruz

Hay quien en Carnaval, la misma noche del viernes de cabalgata, pilla unas telas, una bolsa, una peluca o cualquier otra cosa y se echa a la calle. Pero, para otros carnavaleros el atuendo que uno lleve para estas fiestas marcadas en rojo en el calendario de tantos y tantos tinerfeños requiere bastante más preparación. Y hay, incluso, quien piensa que tanto trabajo y dedicación bien merece un premio. Y para ello está el Concurso de Disfraces del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que este domingo 8 de febrero recibió en el escenario de los Ritmos Latinos a los que quieren tener una oportunidad única para lucir sus fantasías a la vista de todos.

Y en esto queda demostrado que hay cantera. Por la categoría infantil desfilaron los participantes concursando de manera individual, por parejas y por grupos. Incluso una pequeña salió en los brazos de su madre, demostrando que el Carnaval se puede disfrutar desde dentro casi desde que se dan los primeros pasos. Los hubo también quienes se subieron al escenario del Carnaval con el pañal puesto y junto a sus compañeros y educadoras de la escuela infantil.

Los más pequeños animaban a su público, que respondía con aplausos, vítores y ajetreo desde la grada. Porque no hay nada como apoyar a quien más se quiere en una experiencia que, sin duda, se les quedará marcada para siempre. Y aunque alguno experimentó algún que otro percance a la hora de despedirse sobre el escenario, el calor del público, siempre entregado, hizo que apenas se dejase notar. Los padres y madres, cámara en mano, intentaban captar el mejor momento de sus retoños durante su gran momento en el Recinto Ferial.

Entre los niños y niñas destacaron Vega Fonte, que con su fantasía Ricarda llegó al Carnaval, logró el primer premio en la categoría individual. Valentina Emelina Martín y su Sonrisas de Loto y Eloy Acosta, con su fantasía De vuelta al Carnaval Ritmo Latino, consiguieron el segundo y tercer premio. En la categoría de parejas, Ronan Albornoz y Eira Lucía García ganaron con la fantasía Aguilis, mientras que los hermanos Fariña Betancort vestidos de Los Hijos de Neptuno, se hacían con el segundo. En la modalidad de grupos, los pequeños de El Creyón de Sofi, los Amigos Carnavaleros y la Murga Los Rebeldes lograban hacerse con la tercera, la segunda y la primera posición.

Este es el concurso de los carnavaleros de a pie, de quienes se curran su disfraz con sus amigos o familiares y con meses de antelación piden cita en con la costurera para empezar a confeccionar las fantasías. Porque, sin duda, este concurso es también un homenaje a las profesionales de la aguja y el hilo, que cada año se vuelcan con los carnavaleros para confeccionar los mejores disfraces para esta fiesta. Sobre el escenario desfilaron fantasías con muchísimo detalle, con horas y horas de preparación, con el único objetivo de disfrutar del Carnaval. Cangrejos, piñatas, diablos, un personaje del videojuego Warhammer 40.000: Space Marine, cualquier cosa era posible que pasara por el escenario en siguiente lugar. Incluso quienes acudieron a disfrutar del concurso pudieron ver la rotonda de Padre Anchieta con la pasarela peatonal ya terminada, porque junto a la rotonda del Muñeco de Nieve, fueron otros de los personajes que desfilaron por el Recinto Ferial.

Juan Pedro Sanabria y su fantasía Ultrachicha 40k, se alzó con el primer premio en la categoría individual. María de los Ángeles Afonso y David Mecha, vestidos de Ritmos celestiales para el alma carnavalera, ganaron en el concurso por parejas y los Ilusionistas del Carnaval, con la fantasía Me voy con la música a otra parte porque tengo mi cabeza como un bombo, resultaron ganadores del certamen por grupos.