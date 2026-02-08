Anoche se daban todos los requisitos para que, a las cuatro de la mañana, en mi Cantina hubiera tantos clientes, como guiris en el coso. Una vez acabado el concurso de comparsas, empezó a llegar gente y los platos de garbanzas salían hacia las mesas a ritmo de batucada. Dito sea Dios. De verdad que agradezco la acogida de las garbanzas de mi madre pero también agradecería que no viniesen todos de golpe.... que uno ya tiene una edad.

Menos mal que mañana tendré un pequeño descanso de dos días. Acabado el concurso de rondallas de esta tarde en el Auditorio, ya solo quedará la Gala, las carrozas y coches engalanados, y el Ritmo y Armonía del sábado. A mi de los dos concursos de hoy, me llama mucho la atención el de Rondallas. Muchas veces les he dicho a los clientes de mi Cantina que uno de mis grandes descubrimientos, en mi etapa de gerente de Fiestas, fue el concurso de Rondallas. El hecho de que estuviesen todas juntas en una Federación, facilitaba las cosas y mucho; algo que no ha ocurrido con murgas, comparsas o agrupaciones musicales donde la reciente Federación que han creado, engloba la participación de todas ellas menos una. El hecho de ir todos de la mano, obtiene enormes réditos como por ejemplo, la firma de un convenio especial con el Cabildo para que, a cambio de una notable aportación económica, realicen una gira por toda la isla.

Noticias relacionadas

Cuna de grandes músicos, por sus filas han pasado voces ya reconocidas como la de Besay Pérez o Celso Albelo, amén de grandes directores como José Pérez, Juan Ramón Vinagre o el siempre recordado Faustino Torres. Hoy veremos en el Auditorio, la celebración del concurso con más antigüedad de nuestro carnaval; porque, si bien no gozó de la continuidad deseada a principios del siglo XX, el certamen de rondallas es el que en más ediciones se ha celebrado. Por eso a mi me gusta decir que tal día como hoy no solo tenemos el concurso de una modalidad más del carnaval, sino también una cita con la historia.