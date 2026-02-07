La final del XXXII concurso de murgas del Norte en La Orotava: la previa

La final del XXXII concurso de murgas del Norte es una de las citas más esperadas del Carnaval. Es cuna de algunas de las mejores y prueba de ello son los resultados en la cita murguera que le precede en Santa Cruz de Tenerife: dos murgas del Norte, Trapaseros (Los Realejos) y Tiralenguas (Icod de los Vinos), se encuentran en el olimpo santacrucero de 2026.

Una carpa para 1.300 personas

La carpa instalada en la explanada al Quinto Centenario, con un aforo para 1.300 personas, se queda pequeña para el público. Antes de las 19:00 horas, las aficiones hacían cola para coger los mejores sitios dentro del improvisado pero contundente recinto.

150.000 euros para el concurso

El alquiler de la carpa asciende a 60.000 euros, según fuentes municipales. El Ayuntamiento de La Orotava, encargado de la organización del concurso en esta edición de 2026, la aprovechará para el resto de los carnavales. En total, el presupuesto de la celebración de las tres fases y la final ha sido de 150.000 euros.

Seis murgas en la noche

Lo importante de esta noche son las seis murgas que cantarán sobre el escenario orotavense. Cantarán un solo tema y el ganador de esta noche tendrá la opción de cantar en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife en 2027. Aunque ese premio ya carece de tanto valor por la posibilidad de concursar en la capital sin la necesidad de hacer el examen previo en el Norte.

Las protagonistas de la noche

Trinkosos (2015) abre el concurso en su casa. Le seguirán Chaladas (2018) desde Icod de los Vinos, que ya participó en Santa Cruz quedándose sin final. Les seguirán Irónicos (2004) de Los Realejos que tuvo la misma suerte que las icodenses. Deslenguadas (2023), desde la Ciudad del Drago, son la novedad de esta final. En quinto lugar estarán Los Ferrusquentos (2014) desde Garachico. Por último, Tras con Tras (1995) desde Santa Cruz de Tenerife, una de las incorporaciones más inesperadas al concurso norteño.

La suerte está echada y el jurado emitirá si veredicto en una de las noches más especiales del carnaval del norte de Tenerife.