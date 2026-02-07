Dibujos Animados desbanca a Los Cornucas después de cuatro años y gana la Canción de la Risa

En la veinte edición del Concurso de la Canción de la Risa, que inventó para el Carnaval el destacado murguero y amante de la fiesta Manón Marichal, bien se puede decir que el que la sigue la consigue. Para muestra, un botón. Dibujos Animados, de Cristo Casas, se alza con el primer premio de interpretación y rompe la racha de cuatro primeros premios de interpretación de esta categoría que había sumado desde 2022 hasta 2025 el colectivo que dirige Lucas Mújica, que no se fue vacío en esta oportunidad, sino que sumó un segundo de interpretación, seguido de No Tengo el Chichi para Farolillos, y un accésit también de interpretación para L@s Esc@ndinavos, de Víctor Martín.

Los Dibujos Animados también se alza con el premio del Público.

Cualquiera de estos cuatro grupos podría haber estado en lo más alto del podio, porque fueron protagonistas, cada uno en su estilo, de una velada que marcó la diferencia, rompiendo las grandes distancias que existían en el pasado entre modalidades, cuando parecía un mano a mano entre Dibujos Animados y Cornucas. El abanico se ha abierto mucho más, quizá en ese capítulo a mejorar, pues Los Quijotes de La Mancha y Los Chicos de Guaza fueron precisamente los encargados de cerrar el espectáculo.

En el apartado de presentación, primer premio para Los Cornucas, segundo para Las Gediondas, de Gloria Camacho, tercero para No Tengo el Chichi para Farolillos, de Lito Díaz, y accésit de presentación para Dibujos Animados.

1º.- Los Cornucas Atómicos Canción de la Risa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / Andrés Gutiérrez

A las ocho y media en punto comenzó el concurso de la Canción de la Risa del Carnaval, que reunió a ocho colectivos de la mano de Manón Marichal, quien aprovechó la oportunidad para saldar cuentas en defensa de Los Legías frente a los comentarios, en especial de la prensa y las redes sociales, por cuestionar la calidad de la actuación de Los Legías en el concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz.

Manón Marichal aprovechó para desquitarse, romper una lanza por Los Legías y cuestionar directamente al periodista. Él estuvo en el Falla acompañando a los chicos de Fran Trillo y se rió. Como el público. Solo una realidad que obvió: de las 45 chirigotas participantes, la adaptación de Los Legías quedó última, con una de las puntuaciones más bajas que se recuerdan en la historia.

Manón Marichal, que recordó al incondicional público a María Alayón, también dedicó un rajazo a los catedráticos que han opinado de la actuación de Los Legías en Cádiz.

En su afán por ajustar cuentas para agradecer que lo pusieran en los palcos del Falla, Manón casi pasó de puntillas por el hecho de que esta edición la Canción de la Risa se celebra en el salón de actos del colegio de las Dominicas, porque el teatro Guimerá acaba de comenzar las obras de su rehabilitación.

Los Cornucas Atómicas. A las órdenes de Lucas Mujica, llegaron los músicos del Carnaval en los que se transformaron y arrancaron con una presentación que traía al recuerdo La Posesa de Triqui, que los propios letristas de Cornucas escribieron en 2006. Fran Bermúdez, Migue, los hermanos Ruymán y Lucas, Aridane, Quique Medina... Cornucas en esencia.

Ellos eran zombis que interpretaban con un forillo de fondo. “Corre que viene el sepulturero”... Al ritmo de “El beso”, de Nueva Línea, siguieron con el baile del zombi.

Los Cornucas en su salsa. Como todas las veces que han salido y siempre han ganado.

“Mi novia se llama Guallarmina” fue otro de los momentos estelares de la actuación, que ponía muy alto el listón en la vigésima edición de la Canción de la Risa. “España, Roma, chupa y toma”... Humor cacofónico en su esencia. La adaptación musical y los golpes de la actuación, una antología de lo mejor de los de Lucas Mujica cuando hicieron historia en Triqui-Traques. “Sube tu mano si la tienes”, cantaban los Cornucas, en una actuación para morirse de risa. Era el primero en actuar y tal vez el mejor de la velada.

No Tengo El Chichi Para Farolillos. La formación de Lito Díaz sorprende con sus componentes, que parecían recrear la cola de la Autopista del Norte. A modo de forillo, la valla del kilómetro 36 de la TF-5, en la que se leía la leyenda: “las he visto más largas”. Entre los mejores momentos, cuando aparece un guardia civil con un dron y el histórico Lalo Díaz, de la recordada Ni Pico, dice... “el mío con ron”.

De la valla al radar. Sorprendió No Tengo El Chichi, con una original fantasía y un cuidado repertorio que combinó humor con una buena interpretación. “Se casaron en El Sauzal y al llegar a Tacoronte ya tenían gemelos”, y la cola era tan larga que al llegar al aeropuerto ya estiraban la pata. Sensacionales. Delirante humor en “la niña de la curva de El Sauzal”.

En otro momento, aparece el coche de la funeraria... “no tiene prisas el que va dentro”.

De nuevo, momento estrella con el Padre Anchieta bailando el “julajó” en la nueva pasarela peatonal. Sensacionales los del Chichi. Ojo, que podría poner muy caro el primero a Cornucas. O a los que estaban por venir. Junto a Los Legías, No Tengo El Chichi son los dos grupos más antiguos de la modalidad.

Canción de la Risa del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 3º.- Los Esc@ndinabos. / Andrés Gutiérrez

L@s Esc@ndinavos. De la mano de Víctor Martín, pusieron en escena un combate nupcial que, como si de una boda se tratara, pivotó sobre Máxi López, uno de los autores. “Mi amiga Chona deja de ser quinqui para ser señora”.

Antes de materializarse el braguetazo, dijeron, salió hasta un “boys” y Chona se casó con don Raymundo. Pero es que hasta las familias de la novia tenían mucho que decir frente a las señoras de bien del novio. Y no faltó otro gag de La Posesa.

Sin duda, el novio con respiración asistida de una botella asistida de butano. L@s Esc@ndinavos protagonizaron con mucho su mejor actuación.

“Quien no esté de acuerdo con este matrimonio que lo diga ahora o calle para siempre”... Sobresaliente mejoría. Y muy divertidos.

Las Gediondas. Las chicas de Gloria Camacho, y con montaje de José Antonio González “El Flaco”, sorprendieron con su viaje con la aerolínea El Batacazo.

Sensacional la puesta en escena que simulaba el interior de un avión. Entre el pasaje, tres monjas, otras tantas mexicanas y las azafatas.

Golpazo cuando “El Flaco” interpreta una canción premonitoria: “El fin”. En algunos momentos incorporaron golpes de humor al mejor estilo triquikón. También la actuación de Las Gediondas evidenció que se lo han currado para este año.

Cambio en la dirección del grupo en el momento en que Marco sustituye a su padre, porque el piloto decidió tirarse en paracaídas para finalizar cantando con sor Begoña al ritmo de “Oh, happy day”. Enorme mejoría. Habían cantado cuatro grupos y ninguno desmerecía.

Los Dibujos Animados. Llegan otros de los favoritos, el colectivo que lidera Cristo Casas, director musical de Tras Con Tras y también de la murga infantil Chinchositos.

Divertidos no, lo siguiente. Qué buenos estos perreros del Carnaval. Con una fantasía sencilla, una apuesta por el humor que utiliza también una interpretación más rezada que entonada.

Entre los golpes, cuando cantan que a una doña abonada a la cirugía le salió un grano en la cara... que era el ombligo de tanto estiramiento. Y se vinieron más arriba cuando empiezan a desgranar su oferta, como las fotos de Eloísa. Entre genialidades... “si yo tengo un frenillo él tiene un ABS”, entre otros golpes de humor cuando entonaban “por el barrio voy cantando”... que incluía despedida nueva. “Adiós”.

Los Legías. “Tengo sesenta y tantos años...” Comenzaba así la historia de una mujer. “La pubertad no se supera, se sobrevive”, era el tipo de los legionarios que hace tres semanas cantaron en Cádiz.

Humor blanco recordando cómo han cambiado las cosas. De lo más divertido, cuando sale un guardia lamentando que se ha obstruido la tubería porque alguna de las chicas en pubertad tiró un solo slip.

Y de ahí crecen y cantan como veinteañeras, para cantar “Tengo un fotingo amarillo”. De veinte a treinta años y consiguen ese bebé... y llegaron a los cuarenta. “Deprimida y separada”, “ya no soy aquella loca de Los Campitos”... Y siguen desgranando etapas como la menopausia, con los cincuenta. “Todo es saberlo llevar”, cantan.

Los Quijotes de La Guancha. A las órdenes de Gonzalo Luzardo, que al principio parecía cantar con media docena de componentes y una guitarra.

Se presentaron como marcianos, y es que la realidad es que parecían de otra galaxia si se comparaba con lo que había actuado antes. Y hasta intentan conectarse por telepatía. A partir de ahí adoptan un tono más crítico, como la desaparición del carril bici, el hotel con centro comercial de Las Teresitas o las colas... Seis componentes con guitarra, a los que se subió un hijo de Plutón con careta del alcalde, y hasta se fueron de guachinche, o a las casas del alcalde o del concejal de Fiestas... Lo mejor es que eran las once de la noche y estaba a punto de finalizar.

Los Chicos de Guaza. Formación novel, se plantaron disfrazados de huevos fritos. “Aunque me veas la cara de amarillo”, ellos son blanquiazules. Los chicos de la casa de Triqui-Traques, con Edu en sus letras, intentaron sacar partido a los huevos, pero se puso duro. Parecía que su actuación era el segundo ensayo. Y eso que en las filas estaba el director artístico de Triqui. “Estás con la piba, no quiere movida...”, “¿cómo te quedas?”... huevo frito. Pudieron acabar en champú de huevo y, sin embargo, finalizaron en una sartén. Sensacional gesto de Emilio y Edu, que advirtieron que son nuevos y prometen mejorar. Este concurso fue su puesta de largo. El primero de una larga andadura. Su mejor sabor de boca, los huevos fritos de golosina que lanzaron al público debidamente envasados. A destacar la humildad de su directo y de su mentor. Gracias por el esfuerzo.