Bahía Bahitiare planta cara en el inicio del concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vivirá este sábado 7 de febrero una de sus citas más vistosas con la celebración del Concurso de Comparsas, que tendrá lugar a partir de las 20:00 horas en el Recinto Ferial. El certamen reunirá a diez formaciones que desplegarán sobre el escenario toda su energía, coreografía y colorido en una noche marcada por el ritmo y la espectacularidad.

Joroperos infantil, refundados en 2022 y dirigidos por Yurena Mora. / Arturo Jiménez

Joroperos infantil (2022).

A las órdenes de Yurena Mora, Joroperos infantil fue la primera formación en pisar el escenario del recinto ferial en el concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Fuera de concurso, al igual que Tropicana infantil -que le sucedió-, lucieron la fantasía 'Alma latina', una creación de Borja Abreu.

Fieles a la escuela de Fernando Hernández, el director general de la 'comparsa grande', los niños protagonizan una exhibición de la percusión. Al frente de la percusión, Iván Alonso, mientras que en las coreografías dejan su impronta Adrián Hernández y Francisco Morales.

Cumplen con su cometido, trasladar el calor y la alegría para comenzar la fiesta con el público. En un popurrí con ritmos latinos, se atreven con pasos urbanos y temas clásicos que han estado en el imaginario musical colectivo antes de que nacieran. La cantera viene pisando fuerte, con una coordinación y alegría que ya quisieran muchos grupos adultos.

Tripicana infantil celebra 30 años en el Carnaval. / Arturo Jiménez

Tropicana infantil (1996).

Llegados desde Candelaria, están de aniversario. 30 años creando cantera de Carnaval. Bajo la coordinación de Batalia González, Daniel Darias es el responsable de la percusión, mientras que Tanya Castillo lleva el peso de la coreografía. Su diseño, obra y arte de Jorge González Santana, todo un cláisivo ya en la cantera de ritmo y baile de la Villa Mariana.

Llega el colorido por doquier, los movimientos aprovechando bien el escenario y ganándose al público al ritmo de Celia Cruz, con pasos bien latinos y una batucada llena de energía y matices rítmicos. Sorprenden con cambio de vestuario y un número de samba con la dificultad del elemento de los abanicos de tela, portés y figuras de suelo... Vayan reservando plazas en las comparsas adultas, que el talento se empieza a imponer en las infantiles.

Tras las actuaciones inaugurales de Joroperos Infantil y Tropicana Infantil, que ejercen de teloneros, el orden de participación está integrado por Bahía Bahitiare, Los Valleiros, Río Orinoco, Joroperos, Rumberos, Danzarines CanariosCariocas, Tropicana, Bella Mariana y Tabajaras. Cada comparsa dispone de un máximo de 15 minutos para defender los repertorios y coreografías con los que aspiran a los premios de Interpretación, además de exhibir las fantasías que competirán en el apartado de Presentación.

Bahía Bahitiare, ganadores de Presentación en 2025 y terceros de Interpretación el año pasado, abre el tiempo de concurso. / Arturo Jiménez

1.- Bahía Bahitiare (2001).

Con una fantasía creada por su presidenta y fundadora Zara Díaz Mendoza, Bahía Bahitiare desborda el escenario con un nutrido cuerpo de baile. Soldados de guerra de oro y verde el año pasado se alzaron con el primero de Presentación y sumaron un tercero de Presentación. Bahía abría el tiempo de concurso con una coreografía de Carlos Javier Domínguez.

Si espectacular es su fantasía nada más plantarse sobre el escenario, casi sin perder tiempo, mayor efecto se produce con el cambio del verde al naranja.

Comienzan con figuras de suelo y, de pronto, la samba, el verde y el dorado llenan el escenario. Las 12 de Ana Mena las marcaron sus abanicos, en sincronía con las voces y los ritmos de su parranda. Las filas limpias permiten observar con claridad los canon de movimiento y la pieza del vestuario de su cadera juega a favor del espectáculo. El cambio al vestuario naranja con los brillos y su guarachera permiten unas transiciones bastante limpias, con movimientos de cabeza nada desdeñables para los tocados tan arriesgados que llevan. La explosión del final, con país tropical de fondo, pone el broche a la coreografía, con juegos de altura y un elenco que ha derrochado energía y alegría durante toda la interpretación.

Los jurados de Interpretación y Presentación

El jurado de Interpretación contará con profesionales de reconocido prestigio en el ámbito musical y coreográfico, como Teresa de Jesús Jerónimo Hernández, Diego Expósito, Besay Pérez, Manoly Triviño, Mar García Callejo, Joel Peraza Guanche, Andrea Arruti Aramburu y Yohsanna María Robles Meran.

El tribunal encargado de valorar la Presentación estará compuesto por Goyo, diseñador; Nauzet Salazar Cortés, diseñador de vestuario de carnaval y director artístico; y Cristina Alejandra Martín González, técnica superior en vestuario de espectáculos.

El concurso contempla la entrega de tres premios de Interpretación y tres de Presentación, además de dos accésits en cada una de las categorías, lo que añade un aliciente competitivo a una velada que promete alto nivel artístico.

La conducción del espectáculo corre a cargo de Tomás Galván y Wendy Fuentes, mientras que el grupo Saoco amenizará la espera durante las deliberaciones del jurado. Las entradas para asistir al evento se encuentran agotadas, reflejo del interés que despierta esta modalidad dentro del programa carnavalero.

El Concurso de Comparsas será retransmitido en directo por Mírame TV, Canal 4, Canal 10, Ahora TV, Grupo Enmascarada, Onda Joven y Factoría de Carnaval, mientras que Televisión Canaria ofrecerá el certamen en diferido, permitiendo que el ritmo de las comparsas llegue a todos los hogares.