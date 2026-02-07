Alianara León, candidata a reina: "Tenerife se ha convertido en mi segunda casa"

Alianara León Hernández será la décima candidata en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. La logopeda lucirá la fantasía 'De tu infierno a mi cielo' del diseñador Yosué Riverol en representación del Cabildo Insular de La Palma y el Ayuntamiento de El Paso. Aunque le cuesta elegir, 'Mariposas' de Maná es su canción favorita ya que fue al primer concierto al que acudió y la última serie que ha visto es 'La agente encubierta'.

¿Cómo comenzó su carrera en el mundo de los certámenes?

Fue gracias a Yosué Riverol. Fue mi preparador en los certámenes y ahora es mi diseñador. Me presentó primero a una gala en mi municipio, que es El Paso. Ganamos y de ahí fui a un certamen en Tenerife, donde también ganamos. Tiempo después ás me preparó para Miss Global Canarias, y otra vez ganamos.

¿Cómo le llegó la propuesta para ser candidata a reina adulta?

Él siempre me decía que quería vivir conmigo esta experiencia, que es totalmente distinta a los certámenes. Me encanta el Carnaval y de pequeña veía las galas de las reinas con mi abuela. La recuerdo diciéndome que algún día me vería sobre ese escenario, al final ese momento llegó.

"Mi abuela me decía que algún día me vería sobre el escenario del Carnaval"

Tiene experiencia en los escenarios gracias a los certámenes, ¿le está sirviendo para afrontar este reto?

Muchísimo. De los certámenes aprendí madurez y a enfrentarme a diferentes situaciones. Disfruto mucho estar encima del escenario. Aunque soy introvertida cuando piso el escenario es como si algo cambiara en mí. Me transformo y lo vivo al máximo.

Representa al Cabildo de La Palma y al Ayuntamiento de El Paso. ¿Qué significa llevar a la isla bonita al escenario de Santa Cruz?

Es un orgullo enorme y también una responsabilidad. Estoy muy feliz de poder representar a mi isla en el que considero el mejor Carnaval del mundo.

Fue componente de Samba do Corazao durante un par de años, ¿cómo es volver al Carnaval desde otro lugar?

Es muy diferente. En la comparsa todo se vive más en conjunto. Ahora estoy aprendiendo muchísimo, y al estar participando en la creación del traje junto a mi familia, lo estoy disfrutando todavía más.

Su fantasía se llama ‘De tu infierno a mi cielo. ¿Qué puede adelantar sobre ella?

Tiene una historia detrás que solo mi diseñador, mi familia y yo hemos vivido. Me siento muy identificada con ella y tiene mucha autenticidad y corazón.

¿Qué parte de esta experiencia le extá exigiendo más?

Compaginar los viajes desde La Palma a Tenerife con los estudios, porque estoy haciendo un máster. También la parte emocional, es decir, mantener la energía y la motivación cada día, a pesar del cansancio y la presión.

"Los chicharreros y chicharreras me han tratado siempre como en casa"

¿Cómo consigue llegar a todo?

Con mucha organización. Aunque esta última semana he tenido que dejar un poco de lado el máster para centrarme en la gala.

En caso de ganar, ¿a quién le dedicaría el premio?

A todo mi equipo, a mi familia, a la gente de La Palma, y también a todos los chicharreros y chicharreras porque siempre me han tratado como en casa. Llevo aquí desde que empecé la carrera y Tenerife es mi segunda casa.

Vamos con unas preguntas para conocerle un poco más. ¿Carnaval de Tenerife o de La Palma?

Esta es muy complicada. No podría elegir uno.

¿En Tenerife se queda con...?

Las reinas.

¿Y en La Palma?

Las reinas también y Los Indianos.

Cuando era pequeña, ¿que quería ser de mayor?

Veterinaria, aunque no lo cambio por la logopedia.