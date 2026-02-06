Trinkosos abre ‘en casa’ la final del concurso de murgas del Norte

El XXXII Concurso de Murgas del Norte de Tenerife no solo tiene finalistas y orden de actuación, sino que llegó el gran día. La cita, la noche del sábado en la Villa de La Orotava, a las 20:30 horas en el recinto de murgas villero, anexo a la plaza del Quinto Centenario.

Trinkosos jugará en casa y será la murga encargada de abrir la gran final. Junto a la murga anfitriona, completan la final Chaladas (Icod de los Vinos), Irónicos (Los Realejos), Deslenguadas (Icod de los Vinos), Ferrusquentos (Garachico) y Tras con Tras (Santa Cruz de Tenerife), que actuarán en ese orden. Por primera vez, un grupo de la capital participa en el Norte y las de Tati Rodríguez, dando la murga desde hace 31 años, logró entrar en el olimpo del Norte.

La noche de semifinales convirtió el recinto donde contrastar estilo y opiniones. El público y los murgueros degustaron con cada actuación en una edición.

De las once murgas participantes, solo seis lograron el pase a una final muy esperada, para la que el aforo de 1.300 personas se agotó en apenas diez minutos, tras ponerse las entradas a la venta el jueves. Para quienes no pudieron conseguir localidad, el Ayuntamiento de La Orotava habilitará una gran pantalla led en la plaza del Quinto Centenario, permitiendo seguir la final desde las inmediaciones del recinto.

Las murgas seleccionadas por el jurado de Interpretación representan un equilibrio entre formaciones masculinas y femeninas: tres y tres, respectivamente. Todas ellas dispondrán de 20 minutos sobre el escenario, tiempo en el que interpretarán un tema, además de la tradicional entrada y despedida, elementos clave para conquistar al jurado y al público.

El resultado de las semifinales se dio a conocer tras la actuación de la orquesta Nueva Línea, que puso al recinto en pie y sirvió de colofón a una noche cargada de intensidad. El camino hasta la final se articuló en tres fases: en la primera actuaron Irónicos, Ferrusquentos, Pizzicatos y Tras con Tras; en la segunda, Parlanchinas, Virgueritos, Malcriadas y Chaladas; y en la tercera, Oxidadas, Deslenguadas y Trinkosos, cerrando así un recorrido diverso en estilos, letras y propuestas escénicas.

El jurado de Interpretación está integrado por Yaiza Suárez, directora artística; Raquel García, exletrista y exmurguera; Guacimara Alonso, gestora cultural y periodista; Echeyde Perera, percusionista con más de dos décadas de trayectoria; Sonia Cárdenas, directora de la Escuela Góspel de Canarias; Jadel, cantante y compositor; David Afonso, músico y cantante, actuando Rosi Acosta como secretaria, sin voz ni voto. En el apartado de Presentación, el jurado lo conforman Marta Palmero, Mari Carmen Bello Barreto, Diego Barroso, Gema Peraza y Sara Castillo, con Cándido Quintero como secretario. El Premio Criticón volverá a estar en manos de los representantes de los medios de comunicación acreditados.

La final será presentada por Alexis Hernández, Mariam Moragas, Jacobo González y José Marrero y podrá seguirse en directo a través de las redes sociales del Ayuntamiento de La Orotava y de las televisiones locales, ampliando así su alcance más allá del recinto.

Como recordatorio, la pasada edición del concurso, celebrada en Icod de los Vinos, coronó a Irónicos como ganadores del XXXI Concurso de Murgas del Norte, en una final marcada por la crítica social y el alto nivel interpretativo. Trinkosos y Chaladas completaron el podio de Interpretación, mientras que Ferrusquentos se alzó con el primer premio de Presentación. Este año, sin embargo, Irónicos, pese a su destacada trayectoria –incluido el tercer premio de Interpretación en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2025–, no logró el pase a la final.

Todo está listo para una final que promete más ingenio que dinero en el norte de Tenerife. Desde la organización aseguran que el concurso de este año ha vuelto a consolidarse como uno de los grandes referentes del Carnaval del Norte, no solo por la calidad de las letras y el nivel vocal, sino también por la respuesta del público en cada una de las fases. El recinto villero ha registrado una alta asistencia jornada tras jornada, confirmando el arraigo social de las murgas en la comarca y el interés creciente por un certamen que combina tradición, renovación y una fuerte conexión con la realidad social del momento. La final de este sábado se presenta, así, como una auténtica celebración colectiva del ingenio murguero.