La Policía Nacional despliega un amplio operativo de seguridad para el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

Con motivo del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, la Policía Nacional ha puesto en marcha un amplio dispositivo integral de seguridad con el objetivo de garantizar la protección de la ciudadanía y el normal desarrollo de todos los actos festivos. El operativo se extiende a todas las zonas de actividad del Carnaval, así como a los recintos donde se celebran concursos, galas y eventos multitudinarios, en coordinación con la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife y el Cuerpo General de la Policía Canaria.

En el despliegue participan diversas unidades especializadas, entre ellas las Unidades de Intervención Policial (UIP), Unidades de Prevención y Reacción (UPR), Guías Caninos, Unidad de Subsuelo, helicóptero de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, equipos de drones, sistemas anti-drone y la Brigada Móvil de Policía en el Transporte. El dispositivo se estructura en tres grandes áreas: seguridad y orden público, con presencia policial reforzada en las zonas de mayor afluencia y especial atención a la prevención antiterrorista; seguridad en el transporte, con controles en rutas marítimas, tranvía e intercambiador; y vigilancia aérea y tecnológica, para detectar y neutralizar posibles amenazas.

Además, se habilitarán Puntos Violetas, atendidos por agentes de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), destinados a la prevención y atención de situaciones de acoso, agresiones sexuales o violencia de género, ofreciendo una respuesta rápida y especializada.

La Policía Nacional también ha difundido una serie de consejos de seguridad, como llevar solo lo imprescindible, vigilar pertenencias, evitar objetos peligrosos, extremar precauciones en zonas concurridas y avisar al 091 ante cualquier incidente. El objetivo es que vecinos y visitantes puedan disfrutar de unas fiestas seguras, respetuosas y libres de violencia.