Lara Rodríguez, candidata a reina: "He crecido dentro de un taller entre piedras, plumas y fantasías"

Lara Rodríguez Lorenzo subirá al escenario como la novena candidata en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. La pedagoga vestirá la fantasía 'Lágrimas de Sal' de la Asociación Cultural del Carnaval de Los Realejos Nira y Arganda Lorenzo Padrón y en representación de Malidente SLU y Repsol Palo Blanco. Entre sus gustospersonales, su canción favorita es 'Navegantes', de Chica Sobresalto; prefiere los disfraces de Carnaval que sean calentitos y el último libro que ha leído es 'Casa limpias', de María Agúndez.

¿La candidatura le llegó por sorpresa?

Mi diseñadora es mi tía y trabajo con ella desde hace años. Todo queda un poco en casa. No tuve que realizar un casting ni nada parecido, nació de forma natural.

¿Que sintió al recibir la noticia?

Muchísima ilusión. Me he presentado dos años a reina infantil, una en Los Realejos y otra vez en Santa Cruz, y otro a reina adulta de Los Realejos. Cuando mi tía me dijo que por fin este año iba a ser el momento, no lo dudé y acepté. Llevo esperando esta oportunidad desde hace años y poder vivirla abora es un sueño hecho realidad.

¿Te había planteado antes ser candidata en Santa Cruz?

Sí, pero por motivos académicos y que estuve tiempo viviendo fuera de la Isla no había podido presentarme. Este año cuadró todo y dedicimos dar el paso.

Llevas el Carnaval en la sangre.

Estoy metida en el Carnaval desde que tenía seis años. Soy carnavalera de nacimiento y el mundo de las reinas es lo mío. He crecido pegando piedras y plumas, viviendo lo que es realizar un traje desde dentro. Para mí, esto es parte de mi vida.

¿Qué se siente al pasar de estar detrás del escenario a estar delante?

Es muy emocionante. No es algo desconocido porque me he presentado más veces, pero al ser en Santa Cruz es diferente. Ahora el sentimiento es distinto por la responsabilidad de lucir una fantasía hecha con tanto esfuerzo.

Lara Rodríguez en la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. / María Pisaca / MARIA PISACA

¿Le ayuda la experiencia previa?

Sin duda aunque nunca se está preparada del todo. Sabes cómo funciona y cómo se lleva un traje, pero es todo a otras dimensiones. Los trajes de Santa Cruz son mucho más grandes que, por ejemplo, los de Los Realejos. Aún así la experiencia ayuda un poco a controlar los nervios.

¿Cómo se viven los últimos días de preparativos?

Es muy diferente. Estoy acostumbrada a trabajar en las fantasías de otras personas y ahora muchas veces me veo haciendo partes del traje y pienso que lo voy a vestir yo. Es un choque de realidad constante, pero muy bonito.

En caso de ganar, ¿a quién le dedicaría el premio?

A mi tía. Presentarme ya es un sueño, pero vivirlo con ella es lo que lo hace especial. Siempre ha apostado por mí y fue quién me metió en el mundo del Carnaval.

Empezamos unas preguntas rápidas para conocerla mejor. ¿Cuál es su plan favorito para desconectar en estos días de ajetreo?

Dormir y descansar me salva en estos últimos días.

¿Dónde la podemos encontrar en Carnaval?

En las carrozas de Plaza de España o en algún chiringuito.

¿Carnaval de Día o de Noche?

Prefiero de Día.

¿Salir hasta tarde o plan de película y manta?

Plan de película y manta.

¿Profesión soñada cuando era pequeña?

Peluquera.