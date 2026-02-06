La Feria de Atracciones abre sus puertas en el recinto portuario

La Feria de Atracciones del Carnaval entra en servicio desde las 17:00 horas de hoy, viernes, y no se dará tregua hasta el Domingo de Piñata que se celebra el 22 de febrero. Por segundo año consecutivo vuelve a instalarse en el recinto portuario de la capital tinerfeña con un acceso que facilita la llegada y la seguridad. Y con grandes novedades, como dos montañas rusas o Experience, que oferta la posibilidad de quedar suspendido mientras se suceden giros de 360 grados. Adrenalina a tope.

El horario general de la feria se extiende de lunes a jueves, de 17:00 a 22:30 horas, y se amplía los fines de semana hasta las 23:30, con apertura dominical desde las 16:30. No obstante, será durante los días grandes del Carnaval cuando el recinto viva sus jornadas más intensas, con aperturas especiales desde el mediodía y cierres que se prolongarán hasta la madrugada, especialmente en fechas como la Cabalgata, el fin de semana de Carnaval o los días de Piñata.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la presencia de dos montañas rusas, una de ellas el clásico Ratón Vacilón, muy conocido por el público, y otra de estreno absoluto en Canarias: el Jet Star, una atracción de recorrido vertiginoso que promete convertirse en uno de los grandes reclamos de la feria. A estas se suma el Experience, una espectacular atracción de tres brazos en la que los usuarios quedan suspendidos en el aire mientras realizan giros completos de 360 grados.

La gran apuesta de este año es el Space Roller, una atracción de gran altura cuyo impacto visual y funcionamiento la convierten en una de las más impresionantes del recinto. Junto a estas novedades, la feria mantiene clásicos que nunca fallan, como la pista de coches, la casa del terror, la noria gigante, el Grand Prix, la barca vikinga, el saltamontes, además de una amplia zona de atracciones infantiles y puestos de comida. En total 82 instalaciones para desafiar el vértigo.

Con esta combinación de vértigo, tradición y ambiente festivo, la Feria del Carnaval vuelve a erigirse como un punto de encuentro para familias, jóvenes y visitantes, prolongando la diversión más allá de las calles y consolidándose como uno de los grandes motores lúdicos de las fiestas.