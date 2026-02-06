Cien toneladas de garbanzas de las de mi madre, trescientos garrafones de caldo de Ravelo, treinta paquetes de almax y cuatro mil cajas de omeprazol. Yo creo que con esto escapo este fin de semana que hoy empieza y en el que se espera marejada a fuerte marejada, con áreas de mar gruesa al fondo de mi cantina. Será un no parar: hoy, la canción de la risa, que estrena ubicación en Vistabella; mañana, concurso de comparsas, y el domingo, concurso de disfraces y de rondallas. De locos.

Mientras preparaba la mercancía, puse la radio y escuché que decían: Y ahora, la canción del Carnaval. Y empezó a sonar un tema que no me disgusta, pero que dista mucho de ser el Santa Cruz en Carnaval que popularizara la Billo’s Caracas Boys, versionando la obra maestra de Agustín Ramos y a la que el ya fallecido poeta Delfín Yeste puso letra. Una joya que, versión orquesta, invita a bailar y que interpretada por los Fregolinos en la Plaza del Príncipe se convierte en el himno de nuestro Carnaval.

Digo yo que, aprovechando que lo ideal es homenajear en vida, estaría bien que desde el Ayuntamiento se promoviera el trámite necesario para nombrarlo himno de nuestra fiesta y, de paso, homenajear a Agustín Ramos, director durante muchos años de la Agrupación Lírico Musical Los Fregolinos, que comenzó su andadura allá por el año 1961, rindiendo homenaje con su nombre al antiguo Salón Frégolí, protagonista de tantos bailes de carnaval hasta 1925; un Agustín que ama nuestra fiesta, y que dio a luz a una criatura que ha sido y será santo y seña de nuestras carnestolendas con la que abre las actuaciones del domingo y del martes de carnaval unos Fregolinos que desprenden sabor a tradición y que, al entonarlo, ponen la piel de gallina a todos los románticos de don Carnal que se dan cita en la plaza santacrucera. Seguirán naciendo obras nuevas, pero la que más nos representa, la que más conocemos y la que ojalá las futuras generaciones tengan como auténtico himno de nuestra fiesta es Santa Cruz en Carnaval.