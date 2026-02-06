Alfonso Cabello avala la actuación de Trapaseros y celebra la diversidad de estilos de la final de murgas del Carnaval de Tenerife

La actuación de Trapaseros en la final del Concurso de Murgas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sigue generando opiniones encontradas y reflexiones sobre los límites entre el espectáculo y la esencia crítica del género. En este contexto, el concejal Alfonso Cabello ofreció su valoración en Ahora Televisión, defendiendo tanto el nivel artístico de la final como la legitimidad de la propuesta ganadora.

“Las finales están para sorprender”

Cabello enmarcó la polémica dentro de la propia historia del concurso, recordando que las finales de murgas siempre han estado acompañadas de debate. “Con esto de las murgas me pasa igual que con muchas cosas: creo que Trapaseros hizo una gran final de murgas. Lleva unos cuantos años rindiendo a un nivel muy, muy alto”, afirmó, evocando incluso experiencias personales al límite de la controversia. “Recuerdo mi último año con ZZ, también al límite de la polémica, subiendo y bajando componentes, cantando la mitad desde el público o con murgas que intentaban que el público subiera al escenario. Aquí, todas”.

Para el edil, este tipo de situaciones forman parte de la idiosincrasia del certamen. “Cuando vas a una final de murgas vas a que te sorprendan y a decir: ‘vamos a ver qué vemos aquí hoy’”, explicó, subrayando que el público conecta de manera diferente con cada propuesta. “Hay quien prefiere la parte más crítica y quien disfruta más del show, y yo creo que de eso se trata”.

Legalidad y cumplimiento de las bases

Uno de los aspectos más debatidos ha sido el encaje de la actuación de Trapaseros en las bases del concurso. En este punto, Cabello fue tajante: “¿Ha cumplido Trapaseros con la legalidad de las bases? Yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque si no el jurado hubiera sido tajante”. A su juicio, la murga “ha cumplido con la base”, lo que legitima plenamente su presencia y resultado en la final.

Una final para disfrutar

Más allá de la polémica, Cabello quiso poner el acento en el nivel general del concurso. “Yo disfruté de la actuación, disfruté del concurso, cada murga en su estilo”, señaló, destacando a “unos Bambones que estuvieron espectaculares” y a “unos Diablos Locos pura esencia, con ese caos que tienen encima del escenario, que en un momento te estabas riendo solo de cómo se estaban moviendo”.

“De verdad que yo disfruté mucho de esa final de murgas”, insistió el concejal, defendiendo la diversidad de propuestas como uno de los grandes valores del certamen.

Un debate ya abierto

Estas declaraciones se producen días después de que el primer teniente de alcalde de Santa Cruz, Carlos Tarife (PP), expresara en Radio Marca su preocupación por la deriva del formato tras la segunda canción de Trapaseros, un posicionamiento que ya había sido objeto de amplia difusión y que vuelve ahora a situarse como telón de fondo de un debate recurrente en el Carnaval capitalino.