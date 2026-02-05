Tarife propone poner coto a actuaciones como la de Trapaseros

El primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Tarife, advierte que, después del espectáculo de Trapaseros en la final de murgas, «corremos el riesgo de que Juan Luis Guerra salga al escenario a cantar con una murga».

El concejal no negó el valor del espectáculo ofrecido por Trapaseros. «Fue un espectáculo», admitió, pero insistió en que ese camino no debería marcar el rumbo de las murgas en Santa Cruz de Tenerife. «No es lo que queremos para el futuro de las murgas en Santa Cruz; hay que poner coto», sentenció, dejando abierta una reflexión

El edil comenzó dejando clara su defensa del espíritu crítico que históricamente ha definido a las murgas. Sin embargo, marca una diferencia clara entre la libertad en el contenido y la forma en la que se presenta el espectáculo. y puso el foco en la segunda canción de Trapaseros, en la que apareció Rosana sobre el escenario. Para Tarife, la murga debe seguir siendo, ante todo, crítica, ironía y comedia. «Una cosa es que un cantante salude, pero que en una canción aparezcan artistas de la talla de Rosana o Efecto Pasillo es perder un poco la filosofía de las murgas», reflexiona.