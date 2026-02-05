Sebastián Yatra se suma al elenco de artistas del Carnaval de Día que celebra Santa Cruz de Tenerife el sábado 21 de febrero

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 continúa desvelando una programación musical de primer nivel con la confirmación de Sebastián Yatra como uno de sus grandes protagonistas. El reconocido artista internacional actuará en el segundo Carnaval de Día, que se celebrará el próximo 21 de febrero, una jornada pensada para disfrutar de la música en la calle y que contará con la participación de más artistas nacionales e internacionales.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha anunciado la presencia del cantante colombiano, uno de los máximos exponentes de la música urbana y latina a nivel mundial. Con una trayectoria marcada por éxitos como Tacones rojos, Robarte un beso o Traicionera, Yatra se incorpora a una edición del Carnaval que se desarrollará entre el 13 y el 22 de febrero, y que volverá a convertir a la capital tinerfeña en epicentro musical y festivo.

El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, destacó que la programación de este año “no dejará indiferente a nadie”, subrayando que los artistas confirmados “representan tanto el presente como el pasado de nuestra fiesta”. En la misma línea, el concejal de Fiestas, Javier Caraballero, señaló que Sebastián Yatra es “un artista que conecta con todos los públicos, especialmente con la gente joven”, reforzando así la apuesta por una oferta musical diversa y transversal.

Junto a Yatra, el Carnaval de Día del sábado de Piñata, 21 de febrero, contará también con la actuación de Eddy Herrera, conocido como el Gigante del Merengue, primer artista confirmado por el Consistorio para los bailes en la calle. El cantante dominicano, exvocalista de la orquesta de Wilfrido Vargas y ganador de un Latin Grammy en 2020, pondrá ritmo al Carnaval con temas tan populares como Pégame tu vicio, A dormir juntitos, Tú eres ajena o Carolina.

Hasta el momento, el Ayuntamiento ha confirmado la participación de Manny Manuel y Los 4 de Cuba en la gala de elección de la Reina adulta, prevista para el 11 de febrero, además de Eddy Herrera y Sebastián Yatra para los actos musicales en la calle. Desde Fiestas de Santa Cruz avanzan que en los próximos días se seguirán anunciando nuevas actuaciones de artistas internacionales, completando una programación que promete convertir el Carnaval 2026 en una cita musical de referencia.