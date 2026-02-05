Primer artista confirmado para el Carnaval de la calle en Santa Cruz: Eddy Herrera, el 'Gigante del Merengue'
El cantante de los populares temas 'Pégame tu vicio' o 'A Dormir Juntitos' actuará el 21 de febrero, durante el Carnaval de Día del Sábado de Piñata
Eddy Herrera, conocido como el Gigante del Merengue, actuará en el Carnaval de Día del Sábado de Piñata en Santa Cruz de Tenerife, el próximo 21 de febrero. Se trata del primer artista confirmado por el Ayuntamiento chicharrero, a través de Fiestas, para los bailes en la calle.
Entre las populares canciones de este reconocido cantante y músico dominicano, destacado intérprete de merengue y bachata, se encuentran Pégame tu vicio, A dormir juntitosTú eres ajenao Carolina.
Exvocalista de la orquesta de Wilfrido Vargas en los años 80, inició su carrera solista en 1990, ganando múltiples premios, incluyendo el Latin Grammy al Mejor Álbum de Merengue/Bachata en 2020.
Hasta el momento, el Consistorio chicharrero ha confirmado la participación en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de los cantantes Manny Manuel y Los 4 de Cuba, para la gala de elección de la Reina adulta, el próximo 11 de febrero, y de Eddy Herrera, para los bailes en la calle, el 21 de febrero. Fiestas seguirá anunciando estos días más actuaciones de artistas internacionales.
