La peluquera de Tamaimo, reina de los mayores

Dominga Jiménez nunca se imaginó que acabaría siendo reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. No lo esperaba "ni un fisquito", como ella misma reconoce un día después de su coronación. Lo mismo le ocurrió al alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, municipio al que representó en la gala. Acababa de aterrizar en el Aeropuerto Reina Sofía y al encender el móvil pensó que había ocurrido algo grave por tanto mensaje. Pero fue una buena noticia: la santiaguera Dominga Jiménez acababa de coronarse como reina de mayores de Tenerife.

"Santiago del Teide está de moda: primero lo fue en Navidad batiendo el Récord Guinness al elaborar un turrón de 1.151,15 metros, y ahora con el Carnaval", asegura Navarro. Además, la soberana es la peluquera más popular de Santiago del Teide, hasta le cortaba el pelo al alcalde cuando era joven.

Para la nueva soberana, el premio ya estaba ganado desde mucho antes de escuchar su nombre. Le bastaba con participar y "poder estar encima del escenario". Por eso, cuando el jurado la proclamó reina de mayores, el impacto fue enorme. Tanto, que aún días después de la gala, reconoce que le cuesta reconocerse en las fotografías de aquella noche.

Dominga Jiménez, durante su coronación como reina de los mayores / María Pisaca

Su vocación: ser peluquera

Peluquera desde hace 45 años, Dominga atendió a los medios en la mañana siguiente a su coronación y, al terminar, se fue directamente a su peluquería de Tamaimo para continuar con su jornada laboral. Eso sí, entre risas, asegura que no piensa llevar la banda que la acredita como reina al trabajo "para no quedar de presumida".

Su vocación nació con apenas 16 años, cuando decidió que quería formarse como peluquera. Durante más de un año y medio madrugó a diario para coger la guagua de las cinco de la mañana hasta Icod de los Vinos y, desde allí, enlazar con otra hasta Santa Cruz. "No había luz en la calle y esperaba sola en la parada. Una vez en la capital caminaba hasta la calle El Pilar para ir a clase", recuerda.

"Ha sido una experiencia muy bonita"

La experiencia de ser candidata, asegura, ha sido "una cosa muy bonita" y una oportunidad para romper con la rutina del día a día, una rutina que en su caso empieza muy temprano. Dominga nada en el mar una hora cada mañana y dos días a la semana acude a clase de pilates en Alcalá, de 7:00 a 8:00 horas. Después regresa a casa, se ducha, se prepara y se va a trabajar a su peluquería. Es una gran amante del mar, por lo que siente que su fantasía encaja a la perfección con ella.

La familia Castro asegura que 'Y llegaste tú' nace de esa conexión con el océano. Según explica, Dominga aparece sobre el escenario "como surgida del fondo del océano en forma de ninfa marina envuelta en un remolino de peces que bailan a su alrededor". Una figura que el mar "reconoce como su reina". El diseño invita a soñar con las profundidades marinas, "donde la belleza no entiende de edad y el mar guarda su magia". Para darle forma al traje, el equipo apostó por una dama del mar construida a base de conchas, perlas y algas.

Hasta ahora, nunca había vivido el Carnaval de esta manera. Todo cambió cuando Mari Luz Marrero Ramos, clienta de la peluquería y candidata a reina de los mayores en 2025 en representación del Ayuntamiento de Santiago del Teide, la animó a presentarse a la gala de mayores de Los Gigantes en el año 2025. Una gala en la que se elige a la candidata que representará al municipio. "Me dijo que si me quería animar y presentarme. Describió la experiencia tan bonita que no me lo pensé dos veces".

La reina, junto a Santi Castro, el diseñador de su fantasía. / María Pisaca / MARIA PISACA

Ese "sí" y haber ganado el concurso supuso kilómetros, colas y viajes constantes entre Santiago del Teide y Santa Cruz, compatibilizados con su trabajo diario en la peluquería. "A veces apetece hacer cosas que conllevan un sacrificio", afirma con serenidad. Durante todo el proceso, la reina de mayores se sintió arropada por el diseñador de la fantasía, Santi Castro, y por la familia Castro, su equipo desde el primer momento. "Son un equipazo. Me animaron al máximo hasta el último segundo antes de salir", señala.

"Le dedico la corona a mi madre"

Ya sobre el escenario diseñado por el escenógrafo Sergio Macías, la reina prefirió no mirar al público ni buscar rostros conocidos. "Fui a lo mío, mirando al frente", cuenta riéndose. Solo al terminar su actuación, cuando se disponía a bajar del escenario, pudo observar a su familia animándola desde la primera fila.

'Y llegaste tú' fue un flechazo desde el primer momento en que Dominga lo vio. "Cuando me lo puse por primera vez me sentí guapísima, como si fuera una reina", cuenta. Una sensación que la acompañó hasta el triunfo. Sin embargo, la corona tiene una dedicatoria muy especial. "Se la dedico a mi madre, que ya no está. Me habría encantado que estuviera aquí para verme". Falleció hace tres años, pero Dominga la llevó presente durante toda la experiencia y en especial en la gala.