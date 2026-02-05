Tras Con Tras pasa a la final de murgas del Norte junto a Trinkosos, Chaladas, Irónicos, Deslenguadas y Ferrusquentos

El XXXII Concurso de Murgas del Norte ya tiene finalistas. Trinkosos (La Orotava), Chaladas (Icod de los Vinos), Irónicos (Los Realejos), Deslenguadas (Icod de los Vinos), Ferrusquentos (Garachico) y Tras con Tras (Santa Cruz de Tenerife), y en ese orden, fueron las seis murgas elegidas por el jurado de Interpretación para disputar la final entre las once críticas participantes en esta edición del certamen comarcal.

El anuncio del fallo se vivió con expectación entre las aficiones que se congregaron en el recinto murguero de La Orotava y acompañaron cada nombre con aplausos, nervios y emoción contenida. La tensión de la deliberación se transformó en auténtica fiesta gracias a la actuación estelar de Nueva Línea, que logró poner en pie a todo el recinto y mantener el ambiente en lo más alto hasta que se desveló el nombre de los seis finalistas.

La cita esta prevista para este sábado, a partir de las 20:30 horas, en el recinto murguero de La Orotava, ubicado en la explanada anexa al Quinto Centenario, con un aforo aproximado de 1.300 personas. Se espera un lleno absoluto para una noche con más ingenio que dinero donde la crítica y el humor volverán a ser protagonistas.

Las entradas, al precio de 7 euros, salen a la venta este jueves 5 de febrero a través de la plataforma Tickety.

Noticias relacionadas

Entradas disponibles en: https://tickety.es/grouping.../concurso-de-murgas-del-norte.