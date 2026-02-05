McDonald’s y EL DÍA apuestan por el 5

A cinco días de la gran cita, el tiempo parece haberse acelerado para Carla Castro. La candidata que defenderá el número 5 en la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, el miércoles 11 de febrero en el Recinto Ferial, vive inmersa en una vorágine que apenas le deja margen para detenerse. «Paso por mi casa como quien pasa a cambiarse», confiesa entre risas, consciente de que ya nada es rutina cuando el Carnaval entra en la cuenta atrás definitiva.

Carla compagina esta intensa experiencia con la recta final de un máster en Marketing, cuyas prácticas realiza de forma online, lo que le ha permitido organizarse para volcarse casi por completo en el Carnaval. El verdadero punto de inflexión, admite, llegó el día de la presentación de candidatas, cuando se celebró el sorteo que deparó el orden en el desfile. Desde ahí, todo cambió. «Desde ese día es un no parar», resume. Y no exagera: actos oficiales, galas, fases de murgas –aunque fueran opcionales– y una presencia constante en cada cita carnavalera. «Estoy en esta experiencia al 100%», afirma.

Esa implicación total se ha trasladado también al taller. Alexis Santana, diseñador por tercer año consecutivo para McDonald’s y EL DÍA, no oculta su satisfacción. «Es de las candidatas que más han trabajado en su fantasía», asegura. Carla no solo ha estado presente, sino que ha participado activamente en el proceso, desde el infantil hasta tareas minuciosas de artesanía. «Muchas de las bolitas de lana de las ovejitas las puso ella», detalla el creador. Para la candidata, quedarse en casa mientras el equipo trabajaba no era una opción.

El diseñador, Alexis Santana, junto a su candidata, Carla Castro, en el McDonald’s de la plaza Candelaria. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

El vínculo emocional se refuerza con un detalle que parece escrito por el destino: el número 5. «Siempre ha sido mi número», explica Carla. Desde su época escolar, ese dígito la acompaña y, casualidad o no, fue el que deseó y el que le tocó. Santana lo confirma con una sonrisa: «Ella lo había dicho días antes». McDonald’s y EL DÍA, patrocinadores de la candidatura, también apuestan por ese número cargado de simbolismo.

La fantasía que lucirá Carla se encuentra ya en su fase final. Desmontar, rematar, volver a montar y preparar el traslado al Recinto Ferial forman parte de un trabajo tan preciso como exigente. Alexis Santana adelanta poco, pero deja claro que será un traje artesanal, con un elemento icónico que marcará la diferencia. «No es que la candidata sea icónica, es que el traje lo es», puntualiza. La intención es clara: que pase a la historia, independientemente del resultado, como otros diseños memorables del Carnaval.

La preparación física también ha sido clave. Nutricionista, preparador físico y gimnasio siempre que la agenda lo permite forman parte del día a día de Carla Castro, consciente del peso y la exigencia del traje. «Estoy notando muchísimo los resultados», afirma convencida de llegar en plena forma a la noche decisiva, que será además la primera gala adulta que vivirá desde dentro del escenario y no desde el sofá de casa.

Representantes de McDonald’s con el diseñador y la candidata que representará a la firma en la gala. | ANDRÉS GUTIÉRREZ

Mientras tanto, la ilusión se mezcla con los nervios y con una sensación compartida de trabajo bien hecho. Diseñador y candidata coinciden en algo esencial: el Carnaval se construye en equipo. Y cuando se abran las puertas del escenario del Recinto Ferial el 11 de febrero, McDonald’s, EL DÍA y el número 5 saldrán a escena con la convicción de haber apostado fuerte y con sentido.

El compromiso de McDonald’s

Ramón Fariña, de McDonald’s, subraya un año más el firme compromiso de la compañía con el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, una apuesta que se renueva edición tras edición de la mano de su socio EL DÍA. «Como todos los años, volvemos a presentar una candidata y lo hacemos con la ilusión de repetir el éxito de los últimos carnavales, en los que hemos estado en el podio», señala.

El recuerdo más reciente eleva aún más las expectativas. Fariña reconoce que el triunfo del pasado año, con la coronación de la Reina, marca un listón muy alto para esta edición. «Ojalá este año también lo seamos y, si no, lo importante es participar y disfrutar de la fiesta y del Carnaval», apunta, poniendo el acento en el espíritu de celebración que rodea a la candidatura.

McDonald’s y EL DÍA apuestan por el 5

Para McDonald’s, la vinculación con el Carnaval va más allá del patrocinio. Forma parte de la identidad de la ciudad y de sus espacios más emblemáticos. «McDonald’s y Carnaval casi son sinónimos», en alusión a la estrecha relación entre la fiesta y la Plaza de la Candelaria, «un sitio de referencia donde todo el mundo queda en Carnaval, en la puerta del McDonald’s».

Con ese espíritu, Fariña concluye destacando la satisfacción de la empresa por seguir formando parte activa de la fiesta. «Estamos encantados y felices de vivirlo un año más, disfrutando y dejando que sea el jurado quien decida quién merece el galardón», resume, reafirmando el compromiso de McDonald’s con una de las tradiciones más queridas de la capital tinerfeña.

El diseñador de la fantasía, Alexis Santana, destaca la implicación que ha tenido la candidata a reina, que ha alternado entre el taller y los actos que se han desarrollado en el recinto ferial, a los que se ha sumado incluso sin la obligación por la agenda de protocolo. Carla se muestra encantada y convencida de que la noche del miércoles vivirá una velada icónica; lo tienen claro: su apuesta, todo al 5.