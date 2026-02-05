¿Qué eventos del Carnaval hay este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife?

A poco más de una semana para poder disfrutar del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la calle, para el que ya sabemos que el Ayuntamiento ha confirmado las actuaciones del grupo cubano Los 4, el merenguero Eddy Herrera o la orquesta más viral de Tenerife, Nueva Línea, aún queda un fin de semana cargado de actos.

Desde este viernes a domingo, habrá momento para el humor, el baile y la música, gracias a los diferentes eventos programados.

Viernes

Durante la noche de este viernes, a partir de las 20:30 horas, será el turno de la Canción de la Risa, que tendrán lugar en el teatro del colegio Santa Catalina de Siena, en la capital tinerfeña.

En esta edición, los grupos participantes son: Los Cornucas Atómicos; No tengo el Chichi p’a Farolillos; Los Esc@ndinabos; Las Gediondas; Los Dibujos Animados se van de Fogalera; Los Legías; Los Quijotes de la Mancha y Los Chicos de Guaza.

Sábado

Los ritmos latinos llegarán este sábado al escenario del Recino Ferial de mano de las comparsas, que celebrarán su certamen a partir de las 20:00 horas.

Edición anterior del concurso de comparsas del Carnaval de Santa Cruz. / .

En esta ocasión participarán 10 formaciones que saldrán al escenario en el siguiente orden:

Bahía Bahitiare Los Valleiros Río Orinoco Joroperos Rumberos Danzarines Canarios Cariocas Tropicana Bella Mariana Tabajaras

Cabe recordar que las comparsas participarán el 14 de febrero en un segundo concurso: Ritmo y Armonía, que tendrá lugar en la Avenida de la Constitución.

Domingo

Para concluir el fin de semana, en la jornada del domingo tendremos dos actos. Por un lado, el concurso de disfraces, que se celebrará en el Recinto Ferial a las 11:00 horas; y, por otro, el Certamen de Rondallas, que será a las 17:00 horas en el Auditorio de Tenerife.

Una edición anterior del concurso de rondallas. / .

En este último evento participarán, por orden de actuación, los siguientes grupos: