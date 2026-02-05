¿Qué eventos del Carnaval hay este fin de semana en Santa Cruz de Tenerife?
Entre el viernes y el domingo habrá comparsas, rondallas y mucho más
A poco más de una semana para poder disfrutar del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en la calle, para el que ya sabemos que el Ayuntamiento ha confirmado las actuaciones del grupo cubano Los 4, el merenguero Eddy Herrera o la orquesta más viral de Tenerife, Nueva Línea, aún queda un fin de semana cargado de actos.
Desde este viernes a domingo, habrá momento para el humor, el baile y la música, gracias a los diferentes eventos programados.
Viernes
Durante la noche de este viernes, a partir de las 20:30 horas, será el turno de la Canción de la Risa, que tendrán lugar en el teatro del colegio Santa Catalina de Siena, en la capital tinerfeña.
En esta edición, los grupos participantes son: Los Cornucas Atómicos; No tengo el Chichi p’a Farolillos; Los Esc@ndinabos; Las Gediondas; Los Dibujos Animados se van de Fogalera; Los Legías; Los Quijotes de la Mancha y Los Chicos de Guaza.
Sábado
Los ritmos latinos llegarán este sábado al escenario del Recino Ferial de mano de las comparsas, que celebrarán su certamen a partir de las 20:00 horas.
En esta ocasión participarán 10 formaciones que saldrán al escenario en el siguiente orden:
- Bahía Bahitiare
- Los Valleiros
- Río Orinoco
- Joroperos
- Rumberos
- Danzarines Canarios
- Cariocas
- Tropicana
- Bella Mariana
- Tabajaras
Cabe recordar que las comparsas participarán el 14 de febrero en un segundo concurso: Ritmo y Armonía, que tendrá lugar en la Avenida de la Constitución.
Domingo
Para concluir el fin de semana, en la jornada del domingo tendremos dos actos. Por un lado, el concurso de disfraces, que se celebrará en el Recinto Ferial a las 11:00 horas; y, por otro, el Certamen de Rondallas, que será a las 17:00 horas en el Auditorio de Tenerife.
En este último evento participarán, por orden de actuación, los siguientes grupos:
- Los Aceviños
- Rondalla Mamels
- Peña del Lunes
- Masa Coral Tinerfeña
- Orfeón La Paz
- Valkirias
- Gran Tinerfe
- U. A. El Cabo
