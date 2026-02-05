Duelo de travestis en la tercera edición de Dragnaval del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La plaza colonial, que este año convirtió en escenario el escenógrafo grancanario Sergio Macías, acogió el sorteo que definió el orden de actuación de los doce participantes en la tercera edición de Dragnaval, un espectáculo que promete una noche de color, música, creatividad, talento y mucha transgresión.

Orden de actuación definido

El sorteo, celebrado la tarde del jueves, determinó que Hocklin abrirá la noche, seguido de Havana Rey, Zayra González, Dummy Porcelain, Demii, Joel Peraza, Hary Vicious, Zhora León, Karen Danger, Kiki Nobi Narie, Isabella y Punto, y cerrará Fiona Fairfax.

La mentora del Dragnaval, Exhuberancia Carey, repite un año más como garante de la calidad artística y la dirección del espectáculo, mientras que Eva Harriton, quien participó en la primera gala y en la quinta edición de Drag Race a nivel nacional, asumirá el rol de maestra de ceremonias, aportando su experiencia y carisma a la conducción del evento. La combinación de veteranas y nuevas figuras consolida la propuesta como un referente de performance dentro del Carnaval capitalino.

Un espacio de visibilidad y diversidad

Dragnaval se ha convertido en una plataforma de visibilidad y expresión para la comunidad LGTBIQ+, fomentando la participación ciudadana y la interacción directa con el público. Por unas horas, la plaza de la Candelaria se transforma en un espacio de encuentro, donde la diversidad se celebra a través del arte y el espectáculo, reforzando la conexión del Carnaval con la cultura urbana y contemporánea.

Participantes veteranas y caras nuevas

Junto a participantes que repiten, como Zhora León o Isabella y Punto, se suman caras nuevas de gran proyección, algunas procedentes de Barcelona y Gran Canaria, lo que aporta frescura y diversidad al espectáculo.

Apoyo institucional

Antes del sorteo, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Santa Cruz y su compañero de Fiestas, Javier Caraballero, destacaron la iniciativa de Exhuberancia Carey y agradecieron a los participantes hacer grande una velada tan especial, que dará paso a actuaciones musicales y momentos inolvidables para los asistentes.