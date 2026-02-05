La cantina ilegal
Cuestión de gustos
Pedro Mengíbar
Voy a aprovechar que este año están apostando por personal del SEPE para formar los jurados de los concursos para que me asesoren sobre la contratación de empleados para mi cantina, porque no doy abasto y uno ya tiene su edad. Lo digo porque anoche otra vez me dieron las tantas, después de acabar la primera fase de murgas adultas y mi negocio se pusiera como los kioscos de las terrazas del Recinto. Me da cosa, sobre todo por mi viejita que, con la edad que tiene, me siento que estoy abusando de ella por la trabajera que le estoy dando.
Las conversas de anoche versaron sobre las decisiones de los jurados y, en concreto, sobre lo acertado o desacertado del fallo. La mayor discusión la tenían formada los de la mesa del fondo; un grupito de asiduos que suelen ser de lo más escandaloso. Que el fallo de las murgas infantiles fue un desastre porque ésta merecía aquello y la otra merecía lo otro... En fin, lo de siempre, cada uno barriendo para casa. Tanto me hicieron calentar, que acabé sentado con ellos hasta que cerré explicándoles que las normas son las normas, que los fallos de los jurados, como bien dicen las bases, son inapelables y que lamerse las heridas solo sirve para cabrearse más.
Es curioso: hay miles de personas en el recinto y gana la murga que más le gustó a nueve de ellas. El porcentaje es ridículo pero, insisto, las normas son las normas y, cuando se publican, uno tiene dos opciones: aceptarlas o no. Pero si se aceptan no queda otra que acatarlas, entre otras cosas porque cuestionarlas lleva implícita una falta de respeto a los ganadores, que tampoco es plan. Hay que tener en cuenta que es imposible contentar a todo el mundo y, sobre todo, en algo tan popular como el Carnaval, donde lo que pa’ mi es blanco, pa’ ti es negro y viceversa. Yo ya hace tiempo que al hablar de fallos de los jurados suelo dar por zanjada la polémica inmediatamente diciendo aquello de: amigos, es cuestión de gustos.
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción