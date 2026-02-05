El colegio de Las Dominicas acoge la Canción de la Risa

El Colegio de las Madres Dominicas, en Vistabella, acoge esta tarde, desde las 20:30 horas, una nueva edición del Concurso de la Canción de la Risa, que celebra veinte años en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. El certamen contará con la participación de ocho grupos que volverán a poner el humor, la parodia y la crítica festiva sobre el escenario.

Las obras de rehabilitación del Teatro Guimerá han obligado este año a trasladar el concurso al salón de actos del centro educativo, gracias a la colaboración del Colegio Santa Catalina de Siena, que ha cedido sus instalaciones para garantizar la celebración del certamen.

Aunque organización y colectivos habían alcanzado un acuerdo previo sobre la nueva ubicación, la alta demanda de entradas por parte del público provocó que siete de los ocho grupos participantes se desmarcaran inicialmente de Fiestas, al conocer que serían los propios colectivos quienes gestionarían la venta de las localidades. En un comunicado conjunto, los grupos quisieron dejar claro que «somos ajenos a esta problemática de las entradas y que las entregadas no son suficientes para poder poner un número concreto de ellas a la venta».

Desde la organización se recuerda que tradicionalmente se entregaban 50 entradas por grupo, mientras que en esta edición se han facilitado 65 localidades a cada colectivo, hasta completar un aforo máximo de 600 personas. De forma excepcional, y consensuada con los participantes, se ha decidido que sean los propios grupos quienes se encarguen de la venta de entradas.

Fiestas ha optado por no abrir taquilla en esta ocasión, destinándose íntegramente la recaudación de las localidades a fines solidarios. Este modelo responde a la reducción de aforo derivada del cambio de sede y busca garantizar un reparto equitativo entre los colectivos.

Fiestas confía en que, una vez finalicen las obras del Guimerá, el concurso pueda recuperar su enclave tradicional. Los grupos que subirán al escenario, por este orden, serán: Los Cornucas Atómicos; No tengo el Chichi p’a Farolillos; Los Esc@ndinabos; Las Gediondas; Los Dibujos Animados se van de Fogalera; Los Legías; Los Quijotes de la Mancha, y Los Chicos de Guaza. n