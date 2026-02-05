El Carnaval de Candelaria trae al 'sonero del mundo': Óscar D'León actuará el 28 de febrero

El artista venezolano Óscar D’León vuelve a Tenerife para actuar en el Carnaval de Candelaria, que este año está dedicado a Japón.

Conocido como 'el sonero del mundo', el cantautor venezolano, que fue premiado en 2001 con un Grammy al Mejor álbum de salsa Tropical, será uno de los platos fuertes de las fiestas carnestolendas de la Villa Mariana.

Las fiestas se desarrollarán entre el 25 de febrero y el 1 de marzo con diferentes actos, siendo el día 28 en el que se lleve a cabo la Gran Noche Latina, que contará con la participación del salsero, pero también de las orquestas Caracas, El Morocho Latin Brothers y Acapulco.

Programación

Miércoles 25

Celebración de la I Exhibición de Comparsas en la Calle

Jueves 26

Gala del Carnaval dirigida por Jonathan Barroso.

Viernes 27

Cabalgatas escolares de los colegios de Punta Larga y Príncipe Felipe.

Taller de Bailes Latinos en la Plaza de Teror.

20º Encuentro Regional de Murgas, que contará con la participación de los ganadores de los concursos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria y que será retransmitido en directo por Televisión Canaria.

Sábado 28

Tradicional Coso del Carnava l, que recorrerá la Avenida Marítima hasta el recinto junto al Ayuntamiento.

l, que recorrerá la Avenida Marítima hasta el recinto junto al Ayuntamiento. Gran Noche Latina, con las orquestas Caracas, El Morocho Latin Brothers y Acapulco, y la actuación especial del reconocido sonero del mundo, Óscar D’León.

Domingo 1 de marzo

El Cosito, el desfile protagonizado por los centros infantiles del municipio

Festival Coreográfico

Carnaval de Día con las actuaciones de las comparsas Tropicana y Bella Mariana, Andrea González & Banda del Trópico, la Orquesta Corinto Band, Monterrojo (desde Uruguay) y el Combo Dominicano, además de atracciones hinchables para los más pequeños.

con las actuaciones de las comparsas Tropicana y Bella Mariana, Andrea González & Banda del Trópico, la Orquesta Corinto Band, Monterrojo (desde Uruguay) y el Combo Dominicano, además de atracciones hinchables para los más pequeños. Quema de la sardina y fin de fiestas a cargo de la orquesta Nueva Línea.

Del 23 de febrero al 6 de marzo

Exposición conmemorativa '30 años de la Comparsa Infantil Tropicana' en el hall del Ayuntamiento.

Sábado 14 de marzo