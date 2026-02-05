Cantina ilegal
Un buen entente
Anoche fue la policía local la que me cerró la Cantina a las doce de la noche cuando se presentó en mi negocio alegando que habían sido avisados por los vecinos que tengo alrededor; si, los que se quejan de que desde que abro mi local no se puede aparcar y de que hasta el domingo de piñata, no se puede descansar por el ruido que hacen mis clientes. Era de esperar.
Los agentes que vinieron, me advirtieron de que podría estar incurriendo en un delito de agresión a los tímpanos así como de provocar una posible cardiopatía, a todos aquellos que, para aparcar, tienen que caminar más de lo habitual. Amablemente, me pidieron la documentación que piden en estos casos: Certificado de Nacimiento, cartilla de vacunaciones, copia del libro de familia donde consten los datos de mi viejita así como su carnet de manipuladora de alimentos, fotocopia del pasaporte de mi hermana la más chica, certificado que indique que soy socio de la Cruz Roja, documento de la embajada de Ravelo como que estoy autorizado a vender vino denominación de origen y certificado de la Embajada de Fasnia, que acredite que mi madre es mayor de edad.
Mientras examinaban la documentación, se mandaron dos buenos platos de garbanzas y medio litro cada uno de caldo de Ravelo, así como dos panes para ensopar en las garbanzas. Me dijeron que lo sentían, que ellos cumplían con su obligación... y tanto que cumplieron; dejaron los platos que no hacía falta ponerlos a lavar. Yo no sé cuál será la solución pero está claro que cada año se hace más necesario que, los vecinos que, aunque sea ahora cuando se quejen, llevan sin poder aparcar desde la década de los ochenta por el barrio de la Salud, así como los vecinos del centro, a los que se les hace imposible dormir siete días al año, se sienten en una mesa a negociar, con la mediación del Ayuntamiento, para intentar poner fin a un problema que cada año se enquista más, vamos que lleguen todos, por el bien de nuestra fiesta, a un buen entente.
