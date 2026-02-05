Alexia Hernández, candidata a reina: "Estoy cumpliendo el sueño de mi yo de cinco años"

Alexia Hernández Adrián participará como la octava candidata en la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. La futura piloto lucirá la fantasía 'Tenerife', diseñada por Juan Carlos Armas, en representación del Centro Comercial Alcampo La Laguna. En cuanto a sus gustos personales, su disfraz favorito de Carnaval es cualquiera de superhéroe —aunque se queda con Catwoman— y el último libro que ha leído es 'El ego es el enemigo', de Ryan Holiday.

¿Cómo recibió la noticia de que sería candidata?

Fue algo totalmente inesperado y muy bonito, como una historia de amor artística. Siempre digo que esta candidatura es cumplirle el sueño a esa niña de cinco años que admiraba las carrozas de las reinas y soñaba con estar ahí. Todo surgió de manera muy natural. Fui a la tienda de Juan Carlos Armas a aprobarme un vestido, y cuando salí del probador, él me miró y me propuso ser su candidata. No me lo esperaba para nada.

¿Qué sintió en ese momento?

Me quedé sin palabras. Era un sueño que tenía delante y que, por fin, se iba a hacer realidad. Desde entonces me siento muy agradecida con Juan Carlos Armas, porque confió en mí desde el primer momento. Hubo una conexión genuina y sincera, y lo más bonito es que se ha ido fortaleciento con el trabajo y el tiempo.

"El equipo de Juan Carlos se ha convertido en mi familia"

¿Ha estado muy presente en el taller?

Sí. Son noches largas y muchas quemaduras de silicona, pero siempre con buen ambiente, música y una sonrisa. El equipo de Juan Carlos se ha convertido también en mi familia. Ver todo lo que hay detrás de una fantasía, cómo se crea desde cero y cómo surgen las ideas, está siendo espectacular.

Por lo que ha dicho, podríamos afirmar que es carnavalera al cien por cien.

Totalmente. Es algo muy familiar. Tengo recuerdos de reunirnos toda mi familia para ver las galas, los concursos, ir a las cabalgatas. Siempre ha sido algo muy nuestro. Recuerdo también disfrazarme de Bob Esponja con mis primas.

¿Este reto le exige más lo físico o lo emocional?

Ambas. Siempre he sido muy deportista, he hecho baile y también gimnasia. Pero desde que supe que era candidata he entrenado arrastre porque los trajes pesan y hay que estar preparada. Y a nivel emocional, intento vivirlo sin presiones, disfrutando el momento.

Alexia Hernández en la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. / María Pisaca / MARIA PISACA

Teniendo en cuenta que baila, ¿se ha planteado formar parte de, por ejemplo, una comparsa?

Sí. El año pasado estuve en una mini comparsa llamada Son Bahía, de Puerto de la Cruz. Fue una experiencia preciosa. Se crea una sinergia muy especial. Bailar siempre ha sido parte de mí y ahora puedo hacerlo luciendo una fantasía en la que también he trabajado.

¿Cómo se imagina la celebración tras la gala?

Con muchos abrazos y llorando de felicidad. Independientemente del resultado quiero ir a disfrutar porque ya solo poder estar sobre el escenario es un premio.

¿A quién le dedicaría el premio?

A todo el equipo, a mi madre que ha estado siempre conmigo en todo momento y a Juan Carlos por darme esta oportunidad. Pero también a esa niña de cinco años que soñaba con estar encima del escenario luciendo una fantasía.

"Poder estar sobre el escenario ya es un premio"

Vamos a realizar una spreguntas rápidas para conocerla un poco más. ¿Reinas o murgas?

Reinas. Recuerdo mucho a dos damas: Susana Conde y Ankirian Idariana. Y de reinas a Andrea Peña y a Elizabeth Ledesma.

¿Repetir disfraz?

Sí. Tengo uno de Catwoman que repito todos los años porque encima lo hice yo desde cero.

¿Rutina o improvisación?

Prefiero rutina.

¿Qué soñaba ser de adulta?

Cantante y bailarina. Siempre he querido dejar una huella en el mundo del arte.