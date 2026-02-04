Santi Castro hace doblete: Dominga Jiménez, reina de los mayores del Carnaval de Tenerife en una 'bomba' de gala

El Carnaval de Tenerife 2026 ya tiene reina de los mayores: Dominga Jiménez Pérez, con la fantasía “Y llegaste tú”, de Santi Castro, en representación del Ilustre Ayuntamiento de Santiago del Teide.

Se da la circunstancia de que el prestigioso creador ya se alzó con el título en la gala infantil, por lo que completa dos de dos cetros, sin descatar incluso que puede alcanzar este hito el miércoles 11 de febrero, en la elección de la reina adulta. Junto a Dani Mena, Santi Castro es uno de los dos diseñadores que presenta aspirante en las tres galas.

La corte de honor de la reina de los mayores la forman, como primera dama de honor, María Félix Ramos García, con el diseño “La cosecha”, de Dani Mena, en representación de Halcón Viajes y Elige Tu Viaje.

Segunda dama de honor, María Cristina Fariña Martín, con la creación denominada “Reina de dos mundos”, de Juan Carlos Armas, representando al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Arafo.

Antonia Adelaida Torres Carballo, con la creación 'Deseo', de Alfonso Baute, representando al Excmo. Ayuntamiento del Puerto de la Cruz.

María Ángeles Ramos Díaz, con un traje de título de “A mi ritmo”, creación de Borja Abreu, representando a Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, tercera dama de honor.

Completa la corte, María del Carmen Hernández Martín, cuarta dama, con la creación denominada “Eternum Regnum”, de Dailos Rodríguez López, representando a la Federación de Lucha Canaria de Tenerife y Petarditos Fiesta.

Con el orgullo de los grupos de los mayores, la directora artística Paula Álvarez cuadró una locura de gala que acabó con el público en pie como si fuera una final de murgas.

Pepe Benavente lo bordó, aunque se echó de menos su Polvorete o El Gallo, que permitió dar juego a Jonhy Maquinaria y a Rafael Flores Morocho... hasta que llegó King África. Parecía que superar a Pepe Benavente era imposible hasta que llegó King África que convirtió la gala en una bomba en una velada inolvidable y para volver a ver. ¡Qué lujo de gala! ¡Qué tarde tan bonita!

Dos horas y media para la historia del Carnaval.