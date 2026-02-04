Honestamente, me alegra mucho ver entrar por mi cantina a mi amigo Dani porque, siempre que lo veo, me digo yo a mi mismo: Se vienen asuntos complicados. Dani, regenta un restaurante, los no sé cuántos Teniques, donde se come de maravilla y he notado, desde hace tiempo, que viene con la intención de verme y de convencerme para poner las garbanzas de mi madre en su exquisita carta de condumios. Ya me ha dicho que está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión de mi viejita, de valor incalculable a día de hoy.

Saboreando un plato de garbanzas, Dani me hizo una de esas preguntas que me dejan pensando un rato: Oye Pedro, me dijo, Si nuestro carnaval es la fiesta más importante, de repercusión internacional, de gran arraigo y tradición, de inmenso disfrute y de celebración sin igual en toda España... ¿Por qué es cada vez más la gente que, en los días de carnaval en la calle, se marcha fuera de la capital, normalmente al sur?... Y se hizo el silencio.

Y es que tiene razón. ¿Qué ocurre con nuestra fiesta para que, cada vez, haya más gente que no quiere estar en Santa Cruz mientras se celebra su fiesta estrella?... como dice Dani, si tan importante es, ¿Por qué evitan disfrutarla? En realidad no supe lo que decir y salí del apuro con el clásico... es para echarle una pensada. Quizás sea porque la gente que disfrutó del boom de los años ochenta, hoy tiene cuarenta años más y sus prioridades son otras; quizás es que la celebración nocturna carece del atractivo que tenía antaño; tal vez es que nos estamos haciendo mayores y anteponemos el descanso y la tranquilidad al jolgorio y desenfreno de don Carnal... Lo que esta claro es que son muchos los que hacen como algunas murgas: Que cantan que a las murgas infantiles y a las Agrupaciones musicales hay que apoyarlas pero luego ni siquiera van a ver su concurso. El caso es que siempre me pasa igual, es ver entrar por la puerta a Dani y prepararme para una buena dosis de reflexiones serias.