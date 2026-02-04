Lorenzo Caprile, Raquel Sánchez Silva y Jaydy Michel, en el jurado de la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026

La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 contará con un jurado integrado por destacadas figuras del diseño, la moda, la comunicación y la cultura, tanto del ámbito local, como nacional e internacional. El certamen, que se celebrará el miércoles 11 de febrero, a las 21:30 horas, en el Recinto Ferial, coronará a la soberana de una edición dedicada a “Los Ritmos Latinos”, en un espectáculo dirigido por Daniel Pages y presentado por Alexis Hernández y Paula Vázquez.

Entre los nombres más destacados del jurado figura el reconocido Lorenzo Caprile, modista y diseñador de prestigio internacional, una de las referencias indiscutibles de la alta costura en España. Junto a él estarán Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity, y la modelo y actriz Jaydy Michel, aportando su experiencia y mirada desde el mundo de la moda y la comunicación audiovisual.

El jurado se completa con profesionales vinculados estrechamente al Carnaval y al ámbito cultural. Formarán parte del mismo Sergio Macías, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026; la periodista de Radio Club Tenerife, Puchi Méndez; y el director de Radio Canaria, Mayer Trujillo, reforzando la presencia del talento canario en una de las galas más emblemáticas del calendario festivo.

Asimismo, integrarán la relación Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval; Ian Comfort, CEO del Carnaval de Notting Hill, uno de los eventos carnavaleros más importantes del mundo; Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; y Nayarit Desirée Herrera Herrera, como jurado popular, aportando una visión diversa y plural al veredicto final.

Mientras el jurado delibera para elegir a la Reina del Carnaval 2026 y a su corte de honor, el público presente en el Recinto Ferial y los espectadores que sigan la gala en directo a través de Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española podrán disfrutar de las actuaciones musicales de Los 4 y Manny Manuel, artistas invitados que pondrán ritmo y espectáculo a una de las noches más esperadas del Carnaval chicharrero.