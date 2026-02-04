Lorenzo Caprile, Raquel Sánchez Silva y Jaydy Michel, en el jurado de la reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026
La periodista de Radio Club Puchi Méndez, el director de Radio Canaria, Mayer Trujillo o la presidenta del Casino, Beatriz Barrera, entre los encargados de valorar las fantasías que se presentará el miércoles 11 de febrero
La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 contará con un jurado integrado por destacadas figuras del diseño, la moda, la comunicación y la cultura, tanto del ámbito local, como nacional e internacional. El certamen, que se celebrará el miércoles 11 de febrero, a las 21:30 horas, en el Recinto Ferial, coronará a la soberana de una edición dedicada a “Los Ritmos Latinos”, en un espectáculo dirigido por Daniel Pages y presentado por Alexis Hernández y Paula Vázquez.
Entre los nombres más destacados del jurado figura el reconocido Lorenzo Caprile, modista y diseñador de prestigio internacional, una de las referencias indiscutibles de la alta costura en España. Junto a él estarán Raquel Sánchez Silva, presentadora de Maestros de la Costura Celebrity, y la modelo y actriz Jaydy Michel, aportando su experiencia y mirada desde el mundo de la moda y la comunicación audiovisual.
El jurado se completa con profesionales vinculados estrechamente al Carnaval y al ámbito cultural. Formarán parte del mismo Sergio Macías, diseñador de la escenografía del Carnaval 2026; la periodista de Radio Club Tenerife, Puchi Méndez; y el director de Radio Canaria, Mayer Trujillo, reforzando la presencia del talento canario en una de las galas más emblemáticas del calendario festivo.
Asimismo, integrarán la relación Pedro Mengíbar, presidente del Aula de Cultura del Carnaval; Ian Comfort, CEO del Carnaval de Notting Hill, uno de los eventos carnavaleros más importantes del mundo; Miguel Ángel González Suárez, presidente de la Federación de Periodistas de Turismo en España; Beatriz Barrera, presidenta del Casino de Tenerife; y Nayarit Desirée Herrera Herrera, como jurado popular, aportando una visión diversa y plural al veredicto final.
Mientras el jurado delibera para elegir a la Reina del Carnaval 2026 y a su corte de honor, el público presente en el Recinto Ferial y los espectadores que sigan la gala en directo a través de Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española podrán disfrutar de las actuaciones musicales de Los 4 y Manny Manuel, artistas invitados que pondrán ritmo y espectáculo a una de las noches más esperadas del Carnaval chicharrero.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros por colocar la baliza v-16 en una avería pero no encender las luces adecuadas: la Guardia civil vigila a los conductores tinerfeños
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción