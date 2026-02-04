Los grupos participantes en la Canción de la Risa se encargarán de la venta de entradas
La decisión, tomada en consenso con los colectivos de manera excepcional este año, obedece a la reducción de aforo por el cambio de localización debido a las obras que se están realizando en el Teatro Guimerá, de forma que la recaudación que realicen de las localidades se destinará íntegramente a fines solidarios
El Ayuntamiento capitalino, a través de Fiestas de Santa Cruz, ha decidido no abrir taquilla para la venta de entradas de la Canción de la Risa de forma excepcional, siendo los propios grupos participantes los encargados de gestionar y realizar la venta de las 600 localidades disponibles, cuyo donativo será destinado a causas sociales.
Este cambio responde al traslado temporal del espectáculo desde el Teatro Guimerá, en obras desde principios del pasado año, al Teatro del Colegio Santa Catalina de Siena, un recinto con menor capacidad.
Tradicionalmente, cada grupo recibía un cupo de entradas y el resto se ponía a la venta para el público general en taquilla física. Sin embargo, en esta edición, la organización junto a los grupos ha decidido que sean los propios participantes quienes gestionen las entradas, garantizando así un reparto justo de las mismas.
Fiestas confía en recuperar para próximas ediciones el enclave tradicional de este concurso humorístico y, con ello, la venta al público de las entradas para el certamen.
La Canción de la Risa tendrá lugar el próximo viernes, 6 de febrero, a las 20:30 horas, el salón de actos del colegio de las Madres Dominicas, en Vistabella. Los grupos participantes este año y por este orden serán Los Cornucas Atómicos; No tengo el Chichi p’a Farolillos; Los Esc@ndinabos; Las Gediondas; Los Dibujos Animados se van de Fogalera; Los Legías; Los Quijotes de la Mancha, y Los Chicos de Guaza.
