Elizabeth Beltrán, candidata a reina: "Es un sueño que cualquier mujer canaria quiere vivir"

Elizabeth Beltrán Correa saldrá al escenario en el puesto número siete durante la Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026. La trabajadora de marketing lucirá la fantasía 'Saher', diseñada por Dani y Diana Mena, en representación del Ayuntamiento de Arona y Grupo Flipper. Entre sus gustos personales, destaca su predilección por los disfraces de princesas Disney para lucir durante Carnaval, su canción favorita es 'La vida es un Carnaval' de Celia Cruz, y el último libro que ha leído es 'Deja de ser tú' de Joe Dispenza.

Del uno al diez, ¿cuánto de carnavalera se considera?

Un once. El Carnaval para mí es mi vida. Lo vivo intensamente desde hace muchísimos años.

¿Cuál es la primera palabra que se le viene a la cabeza al pensar en Carnaval?

Magia. También ilusión, pasión y mucho trabajo. Los que vivimos el Carnaval desde dentro, en el taller, sabemos el esfuerzo que hay detrás de cada mínimo detalle del traje.

¿Cómo le explicaría qué es el Carnaval a una persona que nunca lo ha vivido?

Le diría que es constancia, color, sentimiento, purpurina, y sobre todo, muchísima felicidad. Es una fuerza que te mueve.

¿Cómo le llegó la oportunidad de ser candidata?

El momento fue muy especial. Dani Mena acababa de coronar a su reina infantil en Los Cristianos. Yo estaba con mi comparsa, Ritmo sureño, esperando para realizar el ensayo general y, al bajar del escenario, se dirigió a mí y me dijo que quería estrenarse en la categoría adulta en Santa Cruz y que quería que yo fuese su candidata.

¿Qué sintió en ese momento?

Muchísima alegría. Para mí es un a la tercera va la vencida, porque ya me había quedado finalista en otros castings anteriores para candidata a reina con muchísimas chicas. Es un sueño que cualquier mujer canaria quiere cumplir y vivirlo desde dentro es decirme: "Estoy aquí de verdad, esto es lo que quería".

Sale al escenario en el puesto el número siete, que además coincide con que es su número de la suerte.

Sí. Cumplo años el 7 de febrero y la gala es solo cuatro días después. El siete me persigue desde que soy pequeña en todos los eventos importantes de mi vida. Sé que es un número que me va a acompañar en cuanto se abran las puertas del escenario.

Elizabeth Beltrán en la gala inaugural del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026 / María Pisaca / MARIA PISACA

Trabaja y además es madre, ¿cómo consigue dividirse para llegar a todo?

Me mueve la fuerza y la voluntad. Además de la preparación para la gala, también estoy ensayando para el concurso de comparsas de Los Cristianos. Tengo la suerte de que en mi trabajo me han ayudado y dado disponibilidad, y mi hija, que tiene 16 años, me ayuda en el taller.

¿Qué piensa ella sobre la candidatura?

Ella está feliz de ver como su madre lucha y cumple con sus sueños. Quiero darle ese ejemplo de mujer trabajadora.

Si tuviera que definir su fantasía con una palabra, ¿cuál sería?

Fuerza. 'Saher' representa mucha fuerza femenina.

Si gana, ¿a quién le dedicaría el triunfo?

Principalmente a mi equipo, a Dani y Diana Mena, porque sin ellos esta experiencia no existiría. Y, por supuesto, a mi hija. Mucha gente se sorprende cuando digo que tengo una hija, pero somos como hermanas, y el premio sería para ella.

Vamos con una serie de preguntas cortas. ¿Es más de vivir el Carnaval en la calle o encima del escenario?

Prefiero el escenario, pero amo el Carnaval en la calle. Los cosos los disfruto hasta el último minuto.

¿Hay alguna Reina del Carnaval que le haya marcado?

Sin duda Priscila Medina que se coronó en 2019 con un diseño de Sedomir Rodríguez de la Sierra.

¿Cuántas veces se ha presentado a casting?

Dos. En uno se presentaron más de 130 chicas. Creo que no era mi momento, pero ahora sí lo es. Este es mi año.