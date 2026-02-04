Comienza el desfile de las once candidatas a reina de los mayores, la 'telenovela' del Carnaval de Tenerife

"Señor juez, señor juez, esta carta es para usted". Así comenzaba la telenovela de Televisa en la que la directora del espectáculo, Paula Álvarez, convirtió la gala de elección de la reina de los mayores del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

17:30 horas y en el centro del escenario de los Ritmos Latinos, diseñado por Sergio Macías, un set de televisión en el que un matrimonio y su hijo, con servicio incluido, eran los encargados de marcar el inicio del festival que colgó el cartel de no hay entradas, con un recinto que sumaba miles de años. Sonó la canción "Quién es ese hombre" y el público amplicó la melodia al unísono, mientras en en el escenario un cuerpo de baile vestido de vaqueras se adueñaba del escenario. Luego, una canción en plan Bety, la fea, otra telenovela que marcó época y más parejas bailando y dando vida al espectacular decorado. "Dicen que soy fea", acaba la canción, y confetis y fuegos fríos. Y de ahí a otro clásico, "Mi vida eres tú"... y luego "Eres una descarada". La obertura era una telenovela, pero en vez de por la tele, en el mismísimo recinto ferial, que cumple esta edición 30 años desde que abrió sus puertas, precisamente con el Carnaval que en 1996 se dedicó a México, en el año de Eduardo Bazo.

A continuación, Victorio Pérez, presentador 3D de Televisión Canaria, dio la salutación al público y lo invitó a disfrutar de la actriz protagonista de la telenovela del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, y dio la bienvenida al jurado encargado de elegir a la soberana de los mayores de Tenerife.

Los encargados de valorar las fantasías y el desfile de las once aspirantes son Héctor León, graduado en Bellas Artes y diseñador de vestuario para cine y teatro; María Encarnación Ibañez Bueno, profesora de patronaje y confección del departamento de textil de Las Indias; Marielba González García, directora de clínicas MG Medical Group; Marta Cairós, directora de los Servicios Informativos de Televisión Canaria; Patricia Hodgson, licenciada en Bellas Artes, pintora y comisaria de arte; Carmen Suárez Benitez, doctora en Arte y Humanidades, conservadora y restauradora de Bienes Culturales; e Inés Domínguez Rodríguez, jurado popular.

"Póngase cómodo, afinen las palmas...", pidió Victorio, par dar paso a la rondalla Las Nieves, desde Finca de España, con un director y showman al frente, Marcelino Ávila, que en el pasado fundó la recordada agrupación musical Salsaerengue y que en la actualidad hace las delicias de los mayores del referido barrio lagunero y que animó también al público.

Y de Finca España, a Volcanes del Teide, de La Orotava, donde Juan Carlos demostró el enorme trabajo realizado no solo por las voces sino en particular por el pulso y púa, tan conjuntado como hábil. "Sueño con besar tu boca y me vuelvo loca", cantaban, mientras se encontraban entre los miles de asistentes los mayores llegados desde el centro Virgen Poderosa, de La Laguna, con el recuerdo a los que los acompañeros el año pasado cuando asistieron por primera vez y con el orgullo del equipo de María José, de hacer Carnaval año tras año.

Media hora después del inicio del espectáculo, Victorio dio pase al inicio del desfile de candidatas.

La primera, Antonia Adelaida Torres Carballo, con la creación “Deseo”, de Alfonso Baute, representando al Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y ovación en el patio de butacas, con una candidata bailarina que destacaba entre una estructura rojo deseo y arcos de plumas de azul turquesa. Ella disfrutaba su momento giratorio que define el lugar donde después de salur de la puerta principal del decorado se colocar en el punto central más próximo al borde del decorado para que luzga su diseño en 360 grados.

Luego, turno, de la segunda candidata, Dominga Jiménez Pérez, que llega al Carnaval con la fantasía “Y llegaste tú”, de Santi Castro, en representación del Ilustre Ayuntamiento de Santiago del Teide.

3. María Cristina Fariña Martín, ataviada con “Reina de dos mundos”, de Juan Carlos Armas, representando al Ilustre Ayuntamiento de la Villa de Arafo.

4. María Isabel González Rodríguez, con “Al ritmo de la vida”, de Antonio Santos, representando al Centro Comercial Concorde, Gador Producciones y Eventos y Mi Residencial Senior.

5. Libertad Ramos González, con una fantasía de nombre “Soy leyenda”, de David Hernández, representando al Excmo. Ayuntamiento de Tacoronte.

6. Amalia González Doniz, con una fantasía de nombre “Siete rosas amarillas”, de Alfonso Baute, representando al Excmo. Ayuntamiento de la Villa de La Orotava.

7. María Ángeles Ramos Díaz, con un traje de título de “A mi ritmo”, creación de Borja Abreu, representando al Excmo. Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

8. María Candelaria Pérez Rivero, que llega con un traje que lleva por título “La dorada”, del diseñador David Hernández, representando al Ilustre Ayuntamiento de El Sauzal.

9. María del Carmen Hernández Martín, que lucirá una creación con el título de “Eternum Regnum”, de Dailos Rodríguez López, representando a la Federación de Lucha Canaria de Tenerife y Petarditos Fiesta.

10. María Eugenia Díaz Sanz, con la fantasía “Viva tu vida EU”, del diseñador J. J. Santana, representando a La Gaceta de Canarias.

11. María Félix Ramos García, que accederá al escenario con “La cosecha”, de Dani Mena, en representación de Halcón Viajes y Elige Tu Viaje.

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife celebra esta tarde uno de sus actos más entrañables y esperados: la Gala de Elección de la Reina de los Mayores, que comienza a las 17:30 horas en el Recinto Ferial. Es la segunda de las galas del Carnaval 2026 bajo la dirección artística de Paula Álvarez, tras el estreno del pasado lunes con la gala infantil, y podrá seguirse en directo a través de Televisión Canaria. Al frente de la presentación estará Victorio Pérez, quien repite tras el éxito cosechado en la edición anterior.

La gala está dedicada este año a Las Telenovelas, una temática que marcará toda la obertura del espectáculo protagonizada por artistas canarios que, además, subirán al escenario caracterizados como icónicos personajes de este género televisivo que ha acompañado durante décadas a varias generaciones. Un homenaje cargado de nostalgia y emoción que servirá de hilo conductor para una velada pensada para el disfrute del público y el lucimiento de las protagonistas.

Un total de once candidatas aspirarán al cetro de Reina de los Mayores, en una gala que, como es tradición, se fusiona con el Festival de Agrupaciones de Mayores, uno de los momentos más emotivos del calendario carnavalero. Sobre el escenario desfilarán los grupos Con Nuestra Gente Chincanayros, Volcanes del Teide, Reconecta2, Tercera Edad Tegueste, Las Incansables de Icod, Antón Guanche Candelaria, Mayores del 2000, Fraisa, Monte Nevado y Rondalla Las Nieves, aportando música, baile y sentimiento a una cita muy especial.

La parte musical contará con un cartel pensado para hacer vibrar al público. Pepe Benavente, El Morocho y Jhonny Maquinaria protagonizarán una actuación conjunta cargada de ritmo y complicidad, mientras que King África será el artista invitado de la noche. A estas actuaciones se sumará la colaboración especial de Yanely Hernández, completando un espectáculo variado y festivo.