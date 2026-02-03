Fiestas pide a Trapaseros que interprete el tema de la 'Super bowl' en la gala de la reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife
La organización adaptará el guion del espectáculo para garantizar el esplendor de la canción en la elección de la soberana del miércoles 11 de febrero
La organización del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife solicitará a Trapaseros, murga ganadora en Interpretación del concurso celebrado el pasado sábado, que interprete su tema estrella del repertorio, “La Súper Bowl”, en la gala de elección de la reina, que se celebrará el miércoles 11 de febrero.
Adaptación del guion para incluir el tema ganador
Tanto la Concejalía de Fiestas como la dirección artística pondrán todas las facilidades necesarias para adaptar el guion de la velada, de modo que el público pueda disfrutar de la canción con la que la formación de Los Realejos triunfó en el certamen. El tema reúne en un mismo número a artistas de la talla de Los Sabandeños, Mel Ömana, Efecto Pasillo y Rosana.
Colaboraciones sin caché
En declaraciones a COPE Tenerife, Yeray Farra, uno de los letristas de la murga junto a Javier Lemus y Ragüel Chávez, explicó que «ninguno de los artistas invitados por Trapaseros a la final ha cobrado un solo euro, sino que han colaborado con nosotros de forma gratuita». La murga únicamente asumió los costes de estancia y pasajes, según precisó.
Confianza en un momento histórico
La organización confía en que, a diferencia de la gala de 2025, cuando Trapaseros ganó junto a la comparsa de Martínez Ares e interpretó otra canción en chándal, en esta ocasión la murga pueda lucir un tema que, para muchos, marca una era en el concurso de murgas.
- El Rey se reencuentra con un cadete, 'ahora con muchas medallas', con el que desfiló hace 39 años en Tenerife
- Matan a un hombre a golpes y llevan su cadáver a una comisaría de Tenerife
- Puigdemont agita el Mar de las Calmas: AHI busca el apoyo de los vascos para que el control del parque marino se ejerza desde El Hierro
- La Guardia Civil halla nuevos documentos sobre la reforma del Royal en el registro a la sede de Levantina
- La Guardia Civil investiga a dos personas que fueron pilladas 'in fraganti' realizando pesca furtiva en La Palma
- Donald Trump quiere comprar Canarias': hacen creer a la gente que el Archipiélago es el nuevo objetivo del presidente de Estados Unidos
- La IA saca a la luz la fecha en la que el Teide entrará en erupción
- El creador del lenguaje C++ lanza un mensaje a los futuros informáticos canarios: 'No se puede aprender a programar por internet