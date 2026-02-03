Parecía que iba a tener una jornada tranquila ayer pero, desde que acabó la Gala de la Reina Infantil, comenzó a desfilar gente por mi negocio y, a eso de las diez de la noche, estaba a punto de batir el record Guiness de aquel lejano 1989, cuando se dieron cita más de doscientas cincuenta mil personas en la Plaza de España para bailar con Celia Cruz y la Billo`s. Una de las veces que pude levantar la cabeza vi que entraba Paquito el Arretranco. Paco es de esas personas que hablan poco pero que, cuando lo hacen, meten el dedo en la llaga.

Me comentó que estuvo en la final de murgas y que se quedó hasta la entrega de premios, echándose unas cañas con un amigo. Cuando pensé que iba a cuestionar los premios del jurado, me sorprendió al decirme que lo menos que le había gustado del concurso fue el gesto que tuvo el representante de la murga ganadora, en el momento de recoger el premio, cuando se encaró con el público que gritaba tongo y se puso a hacer gestos con las manos que simulaban un reparto de billetes. Al Arrebato no le parece bien que el público cuestione el fallo del jurado porque no deja de ser la opinión, personal y subjetiva, de nueve de las seis mil personas que estaban en el recinto y las normas del juego obligan a respetarlo; pero en una situación como esa la persona que recoge el premio, es representante de la murga en su totalidad y dice mucho, y nada bueno, de quien en un momento tan importante como ese no es capaz de mantener las formas.

Noticias relacionadas

Yo le dije a Paco que se olvidara, que lo pasado, pasado está, y que además estoy seguro de que la totalidad de componentes de esa murga no se sienten identificados con esas actitudes. Mal por el público por discrepar de esa forma, pero muy mal también por quien, representando la imagen de un grupo, entra al trapo y responde. Siempre es sabido que es importante saber perder, pero más importante aún, es saber ganar.